Культура вождения в Воронеже: как спастись от автохамов?

18 Февр. 13:05 2019-02-18T19:18:06+03:00

Автомобили: культура вождения 00:00 00:00

Продолжаем цикл программ, посвященных безопасности дорожного движения. Почему за рулем люди меняют облик? Почему в Воронеже так часто нарушают правила? Как успокоить человека, который намерен разбить вам лобовое стекло? На эти и другие вопросы ответили Игорь Качкин, замначальника УГИБДД ГУ МВД по Воронежской области, подполковник полиции и Екатерина Зеленцова, практикующий психолог.