2019-02-18T19:18:06+03:00
Тема дня-Воронеж
Станислав ШЕВЧЕНКО

Культура вождения в Воронеже: как спастись от автохамов?

Игорь Качкин и Екатерина Зеленцова в студии радио "КП".Игорь Качкин и Екатерина Зеленцова в студии радио "КП".Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

И как совладать с собой, когда слышишь оскорбления из соседнего автомобиля

Автомобили: культура вождения

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Продолжаем цикл программ, посвященных безопасности дорожного движения. Почему за рулем люди меняют облик? Почему в Воронеже так часто нарушают правила? Как успокоить человека, который намерен разбить вам лобовое стекло? На эти и другие вопросы ответили Игорь Качкин, замначальника УГИБДД ГУ МВД по Воронежской области, подполковник полиции и Екатерина Зеленцова, практикующий психолог.

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