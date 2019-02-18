Культура вождения в Воронеже: как спастись от автохамов?
И как совладать с собой, когда слышишь оскорбления из соседнего автомобиля
Автомобили: культура вождения
Продолжаем цикл программ, посвященных безопасности дорожного движения. Почему за рулем люди меняют облик? Почему в Воронеже так часто нарушают правила? Как успокоить человека, который намерен разбить вам лобовое стекло? На эти и другие вопросы ответили Игорь Качкин, замначальника УГИБДД ГУ МВД по Воронежской области, подполковник полиции и Екатерина Зеленцова, практикующий психолог.