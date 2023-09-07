В Воронежской области нашли новые очаги сибирской язвы

В Воронеже карантин отменили, но теперь он действует уже в четырех районах нашей области. Фото: Анастасия АСТАШОВА

К сожалению, случай заболевания сибирской язвы в селе Красные Пески Панинского района не стал единичным. Новые очаги этой опасной инфекции обнаружили еще в одном селе. На этот раз в Лебединке Богучарского района. Там нашли сразу два очага заражения – на молочно-товарной ферме (улица Клубная, 15А) и на территорию в 650 метрах западнее здания этой фермы.

В результате в четверг, 7 сентября, ввели карантин в нескольких населенных пунктах Богучарского и соседнего Кантемировского районов. Он будет действовать до 20 декабря.

В зоне двух километров вокруг очагов заболевания в селе Лебединка нельзя ни входить, ни въезжать посторонним, куда-либо перемещать животных, забивать домашний скот и продавать мясо, заготавливать и вывозить корма, охотиться.

Менее жесткий карантин будет действовать в радиусе 7 км от очагов заражения. То есть, в селах Плесновка и Новоникольск Богучарского района и в хуторе Криничный Кантемировского района. Туда нельзя ввозить невакцинированных против сибирской язвы животных. Нельзя и вывозить их, за исключением перемещения на убой в специализированные предприятия. Есть и еще исключения. С предприятий со средним и высоким уровнем защиты от инфекций можно вывозить свиней. Также нельзя проводить ярмарки, выставки и торги с массовым скоплением животных.

Напомним, 18 августа мужчину, живущего в селе Красные Холмы Панинского района, отвезли в больницу. Вскоре выяснили, что он заразился сибирской язвой после убоя теленка в своем домашнем хозяйстве, животное не было привито. Мясо он успел продать. Зараженную телятину в итоге нашли на рынке «1000 мелочей». Мясо вскоре сожгли, отдел, где его продавали, закрыли. А Воронеже объявили карантин. Еще раньше то же самое сделали в Панинском и некоторых населенных пунктах Новоусманского района. Состояние зараженного мужчины средней тяжести, но с положительной динамикой. В больницу с высокой температурой попала и его сестра, но у нее сибирской язвы не обнаружили. В Воронеже 1 сентября карантин отменили, в Панинском и Новоусманском районах он продолжает действовать.