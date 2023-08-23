«А что, мы здесь походили - и можем заразиться?»: покупатели воронежского рынка не знают о карантине из-за сибирской язвы

Несмотря на объявление о карантине, полностью рынок не закрыли. Фото: Анастасия АСТАШОВА

В центре Воронежа обнаружили сибирскую язву. В связи с этим по указу губернатора в районе рынка «1000 мелочей» до 23 октября ввели карантин. Угрожающей зоной считается радиус в 5 км от места заражения. При этом все павильоны рынка, кроме мясного, работают в прежнем режиме, а некоторые покупатели не в курсе ситуации с опасным мясом.

«ЗНАЕМ ТОЛЬКО, ЧТО МЯСНОЙ ЗАКРЫЛИ»

С утра около рынка «1000 мелочей» кипит работа за цветочными прилавками и киосками со сладостями:

- Все как обычно, покупателей вокруг не убавилось. Работаем, как и работали. Знаем только, что мясной отдел закрыли, - сказал продавец цветочного.

На рынке пока закрыты только несколько прилавков. Фото: Анастасия АСТАШОВА

Внутри рынка людей немного. В основном пенсионеры. Самой большой популярностью пользуются колбасные отделы. Около одного из них спрашиваю пожилую женщину, знает ли она, почему закрыт павильон с мясом.

- Почему закрыт, не знаю. Написали: «По техническим причинам».

- А про карантин из-за сибирской язвы слышали что-нибудь? - уточняю я.

- Нет, почему-то об этом нигде не написали. Это что, мы вот тут походили - и теперь можем заразиться? - насторожилась посетительница.

Про болезнь, передающуюся при контакте с зараженным животным, люди в основном наслышаны не много.

- Я во все это не верю, - говорит продавщица полуфабрикатов Светлана. Ее прилавок соседствует с запертым мясным павильоном.

- В сибирскую язву не верите? - переспрашиваю.

- Да, не верю. И в этот, как его... Тоже не верила… В то, что у нас было недавно...

- Ковид?

- Да. В него тоже не верила, и ничем таким не болела, - улыбнулась Светлана.

В остальных местах торгуют как ни в чем не бывало. Фото: Анастасия АСТАШОВА

«ПОКУПАТЕЛЕЙ ПОУБАВИЛОСЬ»

К журналисту почти все работники рынка относятся подозрительно. Женщины в пурпурных фартуках уходят от вопросов, ссылаясь на занятость, хотя обслуживать в этот момент было некого. Удалось поговорить с продавцом Александром Риделем:

- Вчера вечером видели, как все убрали в мясном павильоне. Но я думаю, если уж это назвали громким словом «карантин», то должны были проводиться какие-то дезинфицирующие мероприятия и в других отделах. Мы здесь в курсе этого дела с сибирской язвой только по слухам. Но покупателей, конечно, поубавилось. Гораздо меньше людей теперь будут заглядывать сюда, потому что вышла информация о карантине всего рынка и даже ближайших улиц.

Эпизоотический очаг - это лишь две холодильные камеры. О том, какие дезинфицирующие мероприятия проводились на рынке после обнаружения опасной болезни, в пресс-службе Роспотребнадзора без официального запроса сообщить отказались. Региональное управление ветеринарии тоже не предоставило оперативную информацию по этому поводу.

Напомним, что зараженное животное, мясо которого и обнаружили на рынке «1000 мелочей», не было вакцинировано. Хозяин забил теленка на продажу. После чего сам попал в больницу с сибирской язвой.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Очень заразна и сохраняется десятки лет»

Юрий Мордасов, бывший ветеринар Грибановской районной станции по борьбе с болезнями животных, объяснил:

- Сибирская язва - особо опасное инфекционное зооантропонозное заболевание, то есть бывает не только у животных, но и у человека. Характеризуется интоксикацией организма, воспалением кожи, лимфатических узлов и внутренних органов. Но резервуаром для болезни, которая вызывается бациллой anthracis, является внешняя среда. То есть зараженная почва или больные животные. Сибирская язва относится ко второй группе патогенности, то есть очень заразна. Заражение происходит именно при прямом контакте. Люди чаще всего подхватывают эту инфекцию от домашних животных, например, когда обрабатывают туши. Обычные карантинные меры предполагают, что на время то место, где обнаружили сибирскую язву, будет закрыто.

Бактерия обладает свойством самосохранения и образует вокруг себя спору - сухую капсулу, которая в дикой природе может сохраняться несколько десятков лет. Попадая в организм, она прорастает и вызывает заболевание.

По словам ветеринара, вакцина от сибирской язвы существует, болезнь лечится.

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