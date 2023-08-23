В Воронеже санитарные врачи проверят воду на возбудителя сибирской язвы

В управлении Роспотребнадзора по Воронежской области рассказали о текущей эпидемиологической ситуации по сибирской язве в регионе. По состоянию на 23 августа, новых случаев заражения сибирской язвой в Воронежской области не выявлено, медицинские работники продолжают наблюдение за симптомами у контактных лиц (инкубационный период заболевания может занимать до 8 дней).

- Специалисты продолжают комплекс противоэпидемических мероприятий. Взяли пробы из объектов внешней среды - почвы, воды, смывов, шкур, мяса. Проводятся необходимые дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия. Ситуация находится на контроле, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, в Воронеже объявили карантин из-за попавшего на рынок "1000 мелочей" мяса, зараженного сибирской язвой (его 22 августа сожгли). Продукцию туда привезли без документов перекупщики. Они его приобрели у владельца теленка из Панинского района, который заразился опасным заболеванием при разделке туши больного животного. Как выяснилось, мужчина не прививал от сибирской язвы корову и не ставил на профилактический учет у ветеринаров. В Панинском и Новоусманском районах объявили карантин по сибирской язве до 16 ноября