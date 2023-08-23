Найденное на воронежском рынке зараженное сибирской язвой мясо сожгли

Мясо с возбудителями сибирской язвы, обнаруженное на воронежском рынке «1000 мелочей» возле цирка, сожгли. Об этом 23 августа сообщили в Россельхознадзоре по Воронежской Белгородской и Липецкой областям. Местонахождение мяса, полученного от убоя телки из личного подсобного хозяйства в селе Красные Холмы Панинского района, установили 20 августа.

- В камерах хранения воронежского рынка «1000 мелочей» специалисты управления Россельхознадзора взяли 14 проб от говядины и от продукции, находящейся на совместном хранении. Отобранные образцы направили в Белгородскую испытательную лабораторию для проведения исследований, по результатам которых 21 августа в двух образцах говядины обнаружили генетический материал возбудителя сибирской язвы. Торговлю мясом на рынке запретили, также как и выдачу ветеринарных сопроводительных документов. 22 августа сотрудники государственной ветеринарной службы Воронежской области в присутствии представителей управления Россельхознадзора сожгли опасную продукцию. Сейчас проводятся необходимые дезинфекционные мероприятия, - сообщили в ведомстве.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, мужчина из Панинского заразился сибирской язвой при разделке туши убитой коровы. Владелец животного не прививал его от сибирской язвы. Заразившийся проходит лечение в Воронеже. В Панинском и Новоусманском районах ввели карантин до 16 ноября. После обнаружения мяса на воронежском рынке в столице Черноземья также ввели карантинные меры. Сейчас проводят мероприятия по недопущению распространения сибирской язвы в Воронежской области