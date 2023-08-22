В холодильнике воронежского рынка нашли зараженное сибирской язвой мясо

Владелец говядины, которую нашли в воронежском ТЦ, находится в больнице Фото: Из архива "КП"

С 22 августа на отдельных территориях Воронежа введен карантин из-за сибирской язвы. Как оказалось, после заражения жителя одного из районов, мясо телки он продал в областной центр. Его нашли в холодильнике на одном их рынков.

Соответствующий указ о карантине в Воронеже подписал губернатор Александр Гусев. Документ опубликован на портале правовой информации.

В нем назван и очаг заболевания. Это здание на улице 20-летия Октября, 119А. Там в холодильной камере было обнаружено зараженное мясо.

Карантинную зону определили в радиусе 2 км. Туда попали несколько улиц - Грамши, Матросова, Ворошилова, Домостроителей, 9 Января, Пешестрелецкая и др. Карантин в Воронеже введен до 23 октября.

В угрожаемой зоне, а это радиус 5 км от очага, также названы неблагополучными десятки воронежских улиц: Антонова-Овсеенко, бульвар Победы, Московский проспект, Ломоносова, Ленинский проспект, Остужева и так далее.

В неблагополучной зоне оказались и несколько садоводческих товариществ – «Шинник-1», «Садовод-строитель», «Садовод-любитель», «Железнодорожник-2», «Лесовод-2» и другие.

В связи с этим в зоне очага заражения установлены ограничения на посещение территории посторонними лицами, ввоз в вывоз животных, а также их убой с целью получения мяса. Также запрещена охота на диких животных. Что касается угрожаемой зоны, то туда запрещен ввоз невакцинированных от сибирской язвы овец, коз, крупного рогатого скота, лошадей, ослов и пушных зверей.

Напомним, жителя села Красные Холмы Панинского района 18 августа доставили в больницу с подозрением на заражение сибирской язвой. Мужчина рассказал, что забил телку и потом продал ее мясо. Животное оказалось заражено страшной болезнью. Мясо мужчина успел реализовать, и оно попало в Воронеж в ТЦ. А шкура животного осталась в хозяйстве. Так и выяснилось, что болезнь передалась от нее.

Карантин в Панинском районе и прилегающих населенных пунктах Новоусманского района был введен с 20 августа. Он будет действовать до 16 ноября 2023 года включительно.

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