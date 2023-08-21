«Во дворе все чисто было»: жители воронежского села о заболевшем сибирской язвой

Мужчину, забившего телку с сибирской язвой, госпитализировали. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители села Красные Холмы Панинского района рассказали о мужчине, заразившемся сибирской язвой. Его краткую характеристику дали в местной администрации:

- Мужчина положительный, ни в каких безобразиях замечен не был. Для нас новость о сибирской язве была полной неожиданностью. Двор у него достаточно ухоженный, грязи нет. Хотя мужчина неженатый, но порядок в хозяйстве поддерживал.

От более подробного комментария в администрации отказались, сославшись на то, что глава села в отпуске и именно к нему нужно в случае таких ЧП обращаться. А заместителя у него нет. Впрочем, руководитель местной администрации, по словам подчиненных, скоро должен приехать.

Напомним, жителя села Красные Холмы Панинского района отвезли в больницу с подозрением на заражение сибирской язвой 18 августа. Мужчина рассказал, что забил телку, чтобы потом продать ее мясо. При этом животное оказалось заражено этой страшной болезнью. Мясо мужчина успел продать пока неустановленным покупателям. Так что покупать его с рук сейчас нельзя ни в коем случае. Шкура телки осталась в хозяйстве. К болезни телки, в частности, привело то, что хозяин не сделал ей прививку от сибирской язвы.

С 20 августа объявили карантин в Панинском районе и прилегающих населенных пунктах Новоусманского района. Он будет действовать до 16 ноября 2023 года включительно.

О симптомах и течении заболевания сибирской язвой у животных и у людей вы можете узнать здесь.