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Происшествия21 августа 2023 7:32

В Воронежской области зафиксировали случай заражения человека сибирской язвой

Сибирской язвой заразился житель Панинского района Воронежской области, разделывавший мясо больного животного
Ярослав ИВАНОВ
Мужчину, забившего больную корову, гооспитализировали

Мужчину, забившего больную корову, гооспитализировали

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Житель Воронежской области заразился сибирской язвой. Случай заболевания человека зарегистрировали в селе Красные Холмы Панинского района, об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

- Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора, - отметили в ведомстве. - Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Отобраны и исследуются пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц, которые находятся под контролем врачей.

Как сообщили в управлении ветеринарии Воронежской области, сельчанина госпитализировали с подозрением на сибирскую язву 18 августа. Он рассказал, что забил телку на мясо. Потом выяснили, что животное оказалось заражено сибирской язвой.

- Полученное мясо мужчина продал неизвестным гражданам. Шкура осталась в хозяйстве. С нее сотрудники государственной ветеринарной службы взяли пробы, по результатам которых 19 августа обнаружили ДНК возбудителя сибирской язвы, - сообщили в региональном управлении ветеринарии. – Оказалось, что владелец животного не предоставлял его для профилактического осмотра ветеринару и не прививал против сибирской язвы.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 20 августа в Панинском районе Воронежской области ввели ЧС из-за обнаружения очага по сибирской язве. Карантин будет действовать на территории района, а также в нескольких селах Новоусманского района, попавших в угрожаемую зону, до 16 ноября 2023 года включительно.

Сибирская язва – особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая бактерией Bacillus anthracis. У больных животных начинается мышечная дрожь, повышается температура, учащается пульс и дыхание, они беспокойны и отказываются от корма, у них на теле образуются горячие припухлости, отеки в области подгрудка, шеи, живота. Летальный исход при остром течении болезни наступает на 2-3 сутки.

Человек может заразиться от больного животного через порезы и царапины при уходе за ним или разделке туши, обработке шкур, а также при употреблении в пищу зараженного мяса и молока. У заболевшего человека на коде появляются пузырьки, припухлости, язвы, поднимается до 40 градусов температура и держится 5-7 дней. При легочной форме начинается одышка, озноб, мокрота. При кишечной форме – сильные боли в животе, рвота, жидкий стул с кровью.

При первых же симптомах немедленно обращаться к врачу.

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