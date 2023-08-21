В Воронежской области зафиксировали случай заражения человека сибирской язвой

Мужчину, забившего больную корову, гооспитализировали Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Житель Воронежской области заразился сибирской язвой. Случай заболевания человека зарегистрировали в селе Красные Холмы Панинского района, об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

- Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора, - отметили в ведомстве. - Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Отобраны и исследуются пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц, которые находятся под контролем врачей.

Как сообщили в управлении ветеринарии Воронежской области, сельчанина госпитализировали с подозрением на сибирскую язву 18 августа. Он рассказал, что забил телку на мясо. Потом выяснили, что животное оказалось заражено сибирской язвой.

- Полученное мясо мужчина продал неизвестным гражданам. Шкура осталась в хозяйстве. С нее сотрудники государственной ветеринарной службы взяли пробы, по результатам которых 19 августа обнаружили ДНК возбудителя сибирской язвы, - сообщили в региональном управлении ветеринарии. – Оказалось, что владелец животного не предоставлял его для профилактического осмотра ветеринару и не прививал против сибирской язвы.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 20 августа в Панинском районе Воронежской области ввели ЧС из-за обнаружения очага по сибирской язве. Карантин будет действовать на территории района, а также в нескольких селах Новоусманского района, попавших в угрожаемую зону, до 16 ноября 2023 года включительно.

Сибирская язва – особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая бактерией Bacillus anthracis. У больных животных начинается мышечная дрожь, повышается температура, учащается пульс и дыхание, они беспокойны и отказываются от корма, у них на теле образуются горячие припухлости, отеки в области подгрудка, шеи, живота. Летальный исход при остром течении болезни наступает на 2-3 сутки.

Человек может заразиться от больного животного через порезы и царапины при уходе за ним или разделке туши, обработке шкур, а также при употреблении в пищу зараженного мяса и молока. У заболевшего человека на коде появляются пузырьки, припухлости, язвы, поднимается до 40 градусов температура и держится 5-7 дней. При легочной форме начинается одышка, озноб, мокрота. При кишечной форме – сильные боли в животе, рвота, жидкий стул с кровью.

При первых же симптомах немедленно обращаться к врачу.