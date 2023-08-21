В районе под Воронежем выявили очаг сибирской язвы

Специалисты уже провели мероприятия по локализации и дезинфекции очага инфекционного заболевания Фото: "КП" Архив

20 августа в Панинском районе и Новоусманском районах указом Губернатора Воронежской области объявили карантин по сибирской язве. Панинская администрация ввела своим распоряжением режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать на территории района до 16 ноября 2023 года включительно.

Очаг сибирской язвы выявили в личном подсобном хозяйстве в селе Красные Холмы. В связи с этим в радиусе 7 км нельзя ввозить-вывозить животных без вакцины, отправлять их на убой, посещать территорию посторонним лицам.

Специалисты уже провели мероприятия по локализации и дезинфекции очага инфекционного заболевания. Предпринимаются все необходимые меры по исключению распространения заразы.

- Осуществлен подворный обход населенного пункта в границах очага. С 8 часов 21 августа будут работать два передвижных санитарно-ветеринарных пункта, - сообщили в администрации Панинского района.

Поскольку в угрожаемую зону попали и несколько сел Новоусманского района, для исключения распространения заболевания в Нижней Катуховке, Трудолюбовке и Хлебном тоже введен ряд ограничений.