В Воронеже сняли карантин по сибирской язве

Мясной отдел на рынке «1000 мелочей» закрыли ненадолго. Фото: Анастасия АСТАШОВА

В Воронеже, согласно указу губернатора, сняли карантин, объявленный в конце августа из-за обнаруженного на рынке «1000 мелочей» телятину, зараженную сибирской язвой. Таким образом, в этой торговой точке снова откроется отдел, где продают мясо. Перестанут действовать и ограничительные меры на расстоянии двух километров от рынка, где нашли заразу. Ранее предполагали, что карантин может продлиться до 23 октября.

Напомним, началось все с обнаружения сибирской язвы у мужчины, живущего в селе Красные Холмы Панинского района, 18 августа его отвезли в больницу. Вскоре выяснили, что он заразился после убоя теленка в своем домашнем хозяйстве, животное не было привито. Мясо он успел продать. Зараженную телятину в итоге нашли на рынке «1000 мелочей». Мясо вскоре сожгли, отдел, где его продавали, закрыли. А Воронеже объявили карантин. Еще раньше то же самое сделали в Панинском и некоторых районах Новоусманского района. Там карантин продолжает действовать.

Состояние зараженного мужчины средней тяжести, но с положительной динамикой. В больницу с высокой температурой попала и его сестра, но у нее сибирской язвы не обнаружили.