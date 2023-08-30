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НовостиОбщество30 августа 2023 15:58

В Воронеже медики рассказали о состоянии больного сибирской язвой

Наметилась положительная динамика
Олег КУЗНЕЦОВ

Мужчина, заразившийся сибирской язвой, по-прежнему находится в состоянии средней тяжести, однако ему стало немного лучше. А вот у его сестры, также попавшей в больницу с высокой температурой, эту опасную заразу не обнаружили. Но женщина продолжает находиться в инфекционном центре и получать необходимую помощь. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Напомним, случай заболевания сибирской язвы произошел в селе Красные Холмы Панинского района. Мужчина подхватил заразу при разделке туши теленка, которому при жизни не делали необходимые прививки. Мясо он успел продать, его в итоге нашли на рынке «1000 мелочей» в Воронеже. Там закрыли отдел, где его обнаружили. Мясо в итоге сожгли. А в Панинском районе, соседним с ним селами Новоусманского, и в 5-километровой зоне возле воронежского рынка «1000 мелочей» объявили карантин.