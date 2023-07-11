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НовостиПроисшествия11 июля 2023 17:32

Убийцы 20-летней студентки из Воронежской области получили 57 лет лишения свободы на троих

Каждый из них должен заплатить родственникам погибшей девушки по 500 тысяч рублей компенсации морального вреда
Юрий КОЗЛОВ
На судебных заседаниях убийцы студентки вели себя безобразно.

На судебных заседаниях убийцы студентки вели себя безобразно.

Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Воронежском областном суде вынесли приговор трем убийцам 20-летней студентки Борисоглебского филиала ВГУ Анастасии Колган. Ранее присяжные признали их незаслуживающими снисхождения. 28-летнего жителя Волгоградской области и двух местных жителей 22 и 34 лет признали виновными в разбое и убийстве.

Убийство произошло 7 сентября 2020 года. Андрей Ш., хорошо знакомый с Настей, пригласил ее на прогулку в тот злополучный вечер. На свою беду она согласилась. Молодой человек вывез ее на машине в Новохоперский район. Их догнали на такси приятели парня Дмитрий К. и Владимир К. Криминальная троица заранее решила убить девушку, чтобы завладеть ее деньгами. Расправились с Настей зверски. Когда ее нашли трое суток спустя в овраге, на теле, заброшенном ветками, насчитали 31 ножевую рану и 6 следов от ударов арматурой. Отморозки смогли похитить с банковской карты убитой девушки лишь 20 тысяч рублей. Еще они сняли с нее кольцо и отобрали мобильник. Больше поживиться ничем у них не получилось.

Место убийства.

Место убийства.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Настю Колган искали трое суток.

Настю Колган искали трое суток.

Фото: Предоставлено "КП"

На суде убийцы вели себя вызывающе, пытались прикидываться больными. Это не помогло. Они получили, что заслуживали – по 19 лет каждый, а одному из них еще и три месяца накинули. Кроме того, каждый из убийц обязан компенсировать родственникам убитой девушки по 500 тысяч рублей – всего 1,5 миллиона рублей.

- На предварительном следствии житель Волгоградской области признал свою вину и изобличил своих подельников. Двое других, уже имевшие судимость за кражи, вину не признали, - рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Андрей Шевелев.

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