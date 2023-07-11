Убийцы 20-летней студентки из Воронежской области получили 57 лет лишения свободы на троих

На судебных заседаниях убийцы студентки вели себя безобразно. Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Воронежском областном суде вынесли приговор трем убийцам 20-летней студентки Борисоглебского филиала ВГУ Анастасии Колган. Ранее присяжные признали их незаслуживающими снисхождения. 28-летнего жителя Волгоградской области и двух местных жителей 22 и 34 лет признали виновными в разбое и убийстве.

Убийство произошло 7 сентября 2020 года. Андрей Ш., хорошо знакомый с Настей, пригласил ее на прогулку в тот злополучный вечер. На свою беду она согласилась. Молодой человек вывез ее на машине в Новохоперский район. Их догнали на такси приятели парня Дмитрий К. и Владимир К. Криминальная троица заранее решила убить девушку, чтобы завладеть ее деньгами. Расправились с Настей зверски. Когда ее нашли трое суток спустя в овраге, на теле, заброшенном ветками, насчитали 31 ножевую рану и 6 следов от ударов арматурой. Отморозки смогли похитить с банковской карты убитой девушки лишь 20 тысяч рублей. Еще они сняли с нее кольцо и отобрали мобильник. Больше поживиться ничем у них не получилось.

Место убийства. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Настю Колган искали трое суток. Фото: Предоставлено "КП"

На суде убийцы вели себя вызывающе, пытались прикидываться больными. Это не помогло. Они получили, что заслуживали – по 19 лет каждый, а одному из них еще и три месяца накинули. Кроме того, каждый из убийц обязан компенсировать родственникам убитой девушки по 500 тысяч рублей – всего 1,5 миллиона рублей.

- На предварительном следствии житель Волгоградской области признал свою вину и изобличил своих подельников. Двое других, уже имевшие судимость за кражи, вину не признали, - рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Андрей Шевелев.

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