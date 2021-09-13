В Воронежской области студентку убили из-за крупной суммы денег

Место, где обнаружили девушку, фото СУ СК России по Воронежской области

12 сентября в Новохоперском района нашли мертвой студентку одного из образовательных учреждений Борисоглебска. Заявление в полицию от педагогов, хватившихся 20-летней жительницы Россошанского района, поступило 9 сентября.

Тело несчастной с признаками насильственной смерти обнаружили в поле недалеко от села Озерное. Под подозрение попали знакомые девушки, задержали троих – парней 20 и 23 лет из Борисоглебского района, а также 26-летнего уроженца Волгоградской области.

- Предварительно установлено, что подозреваемые знали, что на банковской карте их знакомой была крупная сумма, поэтому они решили совершить убийство в целях завладения деньгами. Вечером 7 сентября мужчины обманным путем привезли 20-летнюю девушку в Новохоперский район, где убили ее и спрятали тело в поле, забрав ее банковскую карту и мобильный телефон, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», по факту безвестного исчезновения 20-летней девушки.

- Следователи провели осмотр места происшествия, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую для установления точной причины смерти. Изъяли орудие преступления, допрашивают свидетелей, в суд направили ходатайство о заключении подозреваемых под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.