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Происшествия13 сентября 2021 13:22

В Воронежской области студентку убили из-за крупной суммы денег

Троих подозреваемых задержали
Ярослав ИВАНОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Место, где обнаружили девушку, фото СУ СК России по Воронежской области

Место, где обнаружили девушку, фото СУ СК России по Воронежской области

12 сентября в Новохоперском района нашли мертвой студентку одного из образовательных учреждений Борисоглебска. Заявление в полицию от педагогов, хватившихся 20-летней жительницы Россошанского района, поступило 9 сентября.

Тело несчастной с признаками насильственной смерти обнаружили в поле недалеко от села Озерное. Под подозрение попали знакомые девушки, задержали троих – парней 20 и 23 лет из Борисоглебского района, а также 26-летнего уроженца Волгоградской области.

- Предварительно установлено, что подозреваемые знали, что на банковской карте их знакомой была крупная сумма, поэтому они решили совершить убийство в целях завладения деньгами. Вечером 7 сентября мужчины обманным путем привезли 20-летнюю девушку в Новохоперский район, где убили ее и спрятали тело в поле, забрав ее банковскую карту и мобильный телефон, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», по факту безвестного исчезновения 20-летней девушки.

- Следователи провели осмотр места происшествия, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую для установления точной причины смерти. Изъяли орудие преступления, допрашивают свидетелей, в суд направили ходатайство о заключении подозреваемых под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.