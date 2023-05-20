Присяжные признали виновными в убийстве 20-летней студентки в Воронежской области троих парней

Как только не оттягивали вынесение приговора молодые люди, он неизбежен Фото: Ирина ШАБАНОВА

В воронежском областном суде присяжные вынесли свой вердикт по резонансному уголовному делу о зверском разбойном убийстве 20-летней студентки Борисоглебского филиала ВГУ Анастасии Колган. Они признали виновными троих парней - Дмитрия К., Владимира К. и Андрея Ш. Присяжные единогласно пришли к заключению, что молодые люди не заслуживают снисхождения.

ВСЕ ИЗ-ЗА ДЕНЕГ

Напомним, трагедия произошла почти три года назад - во вторник, 7 сентября, 2020 года. Двое жителей Борисоглебска и уроженец Волгоградской области, выманили Анастасию Колган из общежития якобы на прогулку и обманом увезли ее в Новохоперский район. Изначально они знали, что у студентки на банковской карте есть крупная сумма денег. Жестоко расправившись с девушкой (на ее теле насчитали 31 ножевое ранение и 6 ударов арматурой), они похитили у нее карту, мобильный телефон и сняли золотое кольцо с пальца. А затем тело попросту спрятали в овраге на окраине села Озерное. Чтобы студентку не скоро нашли, забросали ее ветками и травой.

Присяжные сказали единогласно: виновны Фото: Ирина ШАБАНОВА

Следствие было уверено - парни действовали в рамках разработанного плана. Поскольку именно Андрей Ш., хорошо знакомый с девушкой, и пригласил ее на прогулку в тот злополучный вечер. Это подтвердили свидетели – студентки, проживающие с ней в общежитии. Именно этот парень приехал за ней на машине где-то между 17.40 до 18.05. Они спокойно выдвинулись в Новохоперский район. А двое других приятелей, изрядно подвыпив, поехали за ними на такси и присоединились уже в селе Озерное.

КАК ИСКАЛИ НАСТЮ

Настя не вернулась домой ни ночью, ни на следующий день. Зато на утро ее сокурснице-подруге и молодому человеку стали поступать сообщения. Мол, на звонок ответить не могу, но нужны пин-коды банковской карты. На вопрос: «Зачем?» приходили сообщения: «Потом расскажу». Это и насторожило, поскольку СМС были написаны с огромным количеством ошибок, а Настя прекрасно училась.

Затем взволновалась бабушка, которая жила в Россошанском районе. Она каждый день созванивалась с внучкой, а тут телефон упорно молчал. Мама девушки несколько лет назад погибла в ДТП, и ее родители помогали поднимать ребенка. Встревоженная бабушка позвонила отцу Насти…

- Я звонила каждый час, и ночью, но там голос говорил, что он недоступен. А потом я Ване (отец) позвонила, сказала, что Настенька не отвечает…, - поделилась своей тревогой женщина.

Настю искали по всей Воронежской области

Как рассказал Иван Григорьев, он тут же связался с общежитием, где жила Настя, а затем позвонил в деканат филиала вуза. Оказалось, девушку не видели с 7 числа. После этого обратились в полицию и начались ее поиски.

ПОПАЛИСЬ, КОГДА СТАЛИ СНИМАТЬ ДЕНЬГИ

… Поиски Насти длились трое суток. Ее тело нашли в 371 метре от ближайшего сельского дома. Следствие установило: убивали молодчики ее вечером где-то с 19.05 до 19.34. Сначала Владимир К. нанес студентке удары металлическим предметом в область головы и рук. А затем они уже вместе с Дмитрием К. изрезали ее «предметом, похожим на нож». Всего был нанесен 31 удар. Резали зверски – в шею, грудь, живот. По заключению экспертов, девушка скончалась от открытых ран груди, живота, легких и печени. А вызвавший ее на прогулку Антон Ш. стоял «на стреме»… Попались они правоохранителям, когда стали снимать деньги с ее карты. А один из них даже отнес в ломбард кольцо.

Место, где нашли тело Насти. Фото - СУ СК по Воронежской области

ВЕЛИ СЕБЯ БЕЗОБРАЗНО

Судебный процесс над тремя молодчиками начался в декабре прошлого года. Все трое, как могли, затягивали вынесение приговора. Устраивали на каждом заседании спектакли: то не встретились с адвокатом, то имитировали температуру из-за чего им вызывали скорую, то отказывались от защитников и очень хотели закрыть суд от СМИ.

Однако скоро злоумышленникам вынесут приговор по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью) и п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем). Присяжные свой вердикт выссказали.

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