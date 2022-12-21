«Изрезали и забросали ветками»: в Воронеже на суде воспроизвели картину убийства студентки из Борисоглебска

Обвиняемые попросили суд с участием присяжных заседателей Фото: Ирина ШАБАНОВА

21 декабря в Воронежском областном суде начали рассматривать резонансное уголовное дело о разбойном нападении и жестоком убийстве 20-летней студентке борисоглебского филиала ВГУ Анастасии Колган. На скамье подсудимых – трое парней Дмитрий К, Владимир К. и Андрей Ш. Процесс они попросили вести с участием присяжных заседателей. Там и вскрылись подробности этой трагедии.

С одним из них студентка была хорошо знакома Фото: Ирина ШАБАНОВА

ЗВЕРСКОЕ УБИЙСТВО

Напомним, оно произошло в сентябре 2021 года. В Борисоглебске пропала студентка. В этот день третьекурсница Настя Колган днем созвонилась с бабушкой, которая жила в Россоши, вышла из общежития и исчезла. Спустя несколько дней ее истерзанное тело с десятками ножевых ранений нашли неподалеку от села Озерное Новохоперского района. Было возбуждено уголовное дело, начались поиски подозреваемых. Спустя некоторое время правоохратели вышли на след троих парней. Они были задержаны. Именно с одним из них – Андреем Ш. Настя и уехала в тот вечер на прогулку.

ДОГОВОРИЛИСЬ ЗАРАНЕЕ

Перед присяжными заседателями выступила государственный обвинитель. В своем вступительном заявлении она рассказала о суди предъявленного обвинения трем парням, которых они хорошо видели в «клетках».

Стало известно, что молодые люди договорились заранее напасть на студентку - с 1 по 7 сентября 2021 года. Причина – завладеть деньгами, которые хранились у нее на банковской карте. Один из обвиняемых – Андрей Ш. – был с ней знаком. И якобы он знал о том, что Настя располагает крупной суммой денег. Как затем станет известно, у нее был где-то 1 млн рублей. Приятели договорились, и Андрей Ш. пригласил ее «на прогулку», прислав сообщение во «ВКонтакте». Третьекурсница согласилась. Парень приехал за ней на машине где-то между 17.40 до 18.05. Они спокойно выдвинулись в Новохоперский район. А двое других приятелей, изрядно подвыпив, поехали за ними на такси и присоединились уже в селе Озерное.

Допрос обвиняемых перенесли Фото: Ирина ШАБАНОВА

ИЗРЕЗАЛИ И ЗАБРОСАЛИ ВЕТКАМИ

Как рассказала гособвинитель, тело Насти нашли в 371 метре от ближайшего сельского дома. Убивали молодчики ее вечером где-то с 19.05 до 19.34. Сначала Владимир К. нанес студентке удары металлическим предметом в область головы и рук. А затем они уже вместе с Дмитрием К. изрезали ее «предметом, похожим на нож». Всего был нанесен 31 удар. Резали зверски – в шею, грудь, живот. По заключению экспертов, девушка скончалась от открытых ран груди, живота, легких и печени. А вызвавший ее на прогулку Антон Ш. стоял «на стреме», чтобы предупредить ребыт – вдруг кто пойдет. Поэтому ему предъявлено обвинение в попытке убийства...

Место, где нашли тело третьекурсницы. Фото - СУ СКР по Воронежской области

ЗАБРАЛИ КОЛЬЦО, ТЕЛЕФОН И БАНКОВСКУЮ КАРТУ

Расправившись с жертвой и убедившись, что она не придает признаков жизни, они забрали у девушки сотовый телефон стоимостью 9 тысяч рублей, банковскую карту, сняли с пальца кольцо за 8 тысяч рублей, а труп решили замаскировать. Перенесли в другое место, забросали листвой и скрылись. Затем, как поясняет прокурор, с помощью приложения в мобильнике они за сутки в четыре приема перевели себе свыше 20580 рублей Настиных денег. Всего сумма причиненного ущерба составила 37 581 рубль.

АДВОКАТЫ ПОПРОСИЛИ ОБ ОБЪЕКТИВНОСТИ

Перед присяжными выступили и адвокаты обвиняемых. Правда, они были не столь многословны. Попросили только не отдавать предпочтения ни стороне защиты, ни стороне обвинения, а быть объективными, поскольку «дело требует оценки и деяния, и самих наших подзащитных». Однако вину в данном преступлении лишь частично признал только Дмитрий К., Андрей Ш. не согласился с предъявленным обвинением, Владимир К. также обвинение не признал, но согласился, что «было желание в хищении денежных средств». Сначала предполагалось допросить подсудимых, но адвокаты попросили отсрочить процедуру, заявив, что им требуется согласование позиций.

Потерпевшая бабушка Насти не могла сдержать слез Фото: Ирина ШАБАНОВА

УБИТАЯ ГОРЕМ БАБУШКА...

На этот судебный процесс приехали родные Насти. Отец держался. А бабушка Нина Колган была просто убита горем. Она все время плакала. Ей было сложно говорить, каждый раз рыдания просто душили пожилую женщину. По ходатайству ее признали потерпевшей по этому уголовному делу. Ей не хотелось, чтобы допрос обвиняемых переносили.

- Я хочу послушать что они скажут!, - попросила женщина.

Но допрос парней все же перенесли на следующий раз. А вне очереди на вопросы ответили потерпевшая и отец убитой Иван Григорьев.

Бабушка Насти во время своих ответов еле сдерживала рыдания, затем делала глоток воды и снова, и снова вспоминала тот злополучный день 7 сентября 2021 года. Настя несколько лет назад потеряла маму – ее сбила машина. Девушка поступила в филиал ВГУ в Борисоглебске, жила в общежитии в одной комнате со своей подругой Ольгой. Наезжала из-за учебы к дедушке с бабушкой в Россошь не так часто, зато созванивались они каждый день. Тот не был исключением. Как говорит Нина Григорьевна, днем, часа в два поговорили, она сказала, что все хорошо. А вот уже сутки спустя, 8 сентября телефон был отключен.

Трое парней расправились со студенткой ради денег Фото: Ирина ШАБАНОВА

- Я звонила каждый час, и ночью, но там голос говорил, что он недоступен. А потом я Ване (отец) позвонила, сказала, что Настенька не отвечает…, - поделилась своей тревогой женщина.

Как рассказал Иван Григорьев, он тут же связался с общежитием, где жила Настя, а затем позвонил в деканат филиала вуза. Оказалось, что девушку не видели с 7 числа. После этого обратились в полицию и начались ее поиски.

На вопрос, когда Нина Колган узнала о смерти внучки, она ответила: «Ваня приехал и сказал, что Насти больше нет».

ОТКУДА У СТУДЕНТКИ КРУПНАЯ СУММА ДЕНЕГ?

Стало известно и сколько денег было на банковском счете Анастасии и откуда у нее взялась такая сумма. По словам бабушки, она получала пенсию по потере кормильца после смерти мамы, стипендию, а еще они присылали ей с дедушкой по 10 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, также раз в месяц 5-10 тысяч давал ей отец. Он и рассказал суду, что Настя получила компенсацию, которую выплатил виновник ДТП, в котором погибла ее мама. Точную сумму он не мог назвать, но знал, что у нее было где-то 1 млн рублей. Она хоть и была, мол, скрытной, но делилась с ним планами по поводу получения водительских прав и даже советовалась, какой бы ей подошел автомобиль.

- Машину хотела купить, - заключил Иван Григорьев.

Также интересовались впроцессе и неким парнем, с которым была хорошо знакома Настя. Бабушке она рассказала, что его зовут Андрей, он круглый сирота и учился в техникуме в Борисоглебске. Отец знал даже его фамилию – Попов. А вот дружили они или встречались, так никто и не ответил. Его след в этой истории еще предстоит узнать. Равно как и другие подробности этого жуткого преступления.

ВЗЫСКАТЬ УЩЕРБ И КОМПЕНСАЦИЮ

В конце заседания гособвинитель попросила судью Максима Петрова приобщить к материалам дела исковые заявления о возмещении имущественного ущерба на сумму 37 тысяч рублей в отношении Дмитрия К., Владимира К. и Андрея Ш., а также о взыскании в пользу потерпевшей Нины Колган моральной компенсации в 1,5 млн рублей (по 500 тысяч с каждого).

Следующее судебное заседание назначено на 26 декабря.