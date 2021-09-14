В Воронежской области арестовали трех подозреваемых в зверском убийстве 20-летней студентки

Трех молодых людей, подозреваемых в зверском убийстве студентки, арестовали до 11 ноября. Фото: из архива «КП»

13 и 14 сентября в Борисоглебском городском суде вынесли постановления об аресте 20-летнего Ш., 23-летнего К. и 26-летнего К. Этих трех молодых людей подозревают в зверском убийстве 20-летней студентки Анастасии К.

Девушка, жившая и учившаяся в Россошанском районе, пропала 9 сентября. А 12-го ее тело со следами зверского избиения нашли в поле недалеко от села Озёрное Новохоперского района. Судебно-медицинская экспертиза определила, что смерть наступила от многочисленных ранений рук, ног, груди и живота.

Всех трех подозреваемых в убийстве арестовали до 11 ноября включительно. Мотивы зверской расправы пока до конца не ясны. Рассматривают версии убийства ради ограбления и из ревности.