Обвиняемые в убийстве воронежской студентки на суде имитировали высокое давление и температуру

Давлению Андрея Ш. позавидовал бы любой – 120 на 80, а Владимир К. как не старался «натереть» градусник, температура выше 36,9 не поднялась Фото: Ирина ШАБАНОВА

Зверское убийство 20-летней студентки Анастасии Колган, которая училась в филиале педуниверситета в Борисоглебске, потрясло жителей Воронежской области в сентябре 2021 года. Тело девушки с десятками ножевых ранений обнаружили в овраге, на окраине села Озерное Новохоперского района. В жестоком преступлении обвиняются трое парней - Дмитрий К., Владимир К. и Андрей Ш. По версии следствия, сделали они это в корыстных целях, чтобы завладеть деньгами, которые она хранила на банковской карте. 26 января прошло второе заседание с участием присяжных заседателей. В этот раз суд должен был допрашивать обвиняемых. Однако они вдруг решили показать плохо отрепетированный спектакль – двое внезапно заболели, а третий настаивал, что хочет выступать последним.

Спектакль парням не удался Фото: Ирина ШАБАНОВА

ОЙ, БОЛИТ…

Началось все с Андрея Ш. По версии следствия, именно он был знаком с Настей, знал о деньгах, которые хранились на ее карте, и выманил вечером 7 сентября ее из общежития на прогулку. В районе шести часов вечера она уехала с ним на машине. А затем стоял «на стреме», когда двое приятелей ее убивали ножом и куском арматуры…

Парень в толстовке сидел в "клетке" сгорбившись, натянув на подбородок высокий воротник водолазки. То обхватывал живот руками, то голову. Первым допрашивать должны были его. Однако он неожиданно встал и сказал:

- Прошу перенести допрос по состоянию здоровья.

- Что у вас произошло?, - спросил судья Максим Петров.

- По состоянию здоровья я не могу давать показания. И я с адвокатом не смог встретится по его состоянию здоровья.

- А сколько времени у вас было, что вы не смогли встретиться с защитником?, - поинтересовался судья. (Предыдущее заседание было 23.12.2022 – прим. ред.)

- Ну я же не могу сам к нему прийти…

- С вами что случилось?, - уточнил Максим Петров.

- Давление… Я не знаю, просто плохо себя чувствую, - ответил Андрей Ш.

- В медчасть обращались?

- В СИЗО? Конечно.

- И что сказали?

- Ничего. Таблетку дали. Не помогло.

- Я пытаюсь понять вашу позицию: вы не можете принимать участие в судебном заседании, либо вы не готовы давать показания?, - снова спрашивает судья.

- Не могу принимать участие.

- Но медицинских документов, подтверждающих это, у вас нет!

- Я просто не знал, какие документы нужны.

По заключению эксперта, девушке ножом был нанесен 31 удар, еще шесть – арматурой Фото: Ирина ШАБАНОВА

ВЫЗЫВАЙТЕ СКОРУЮ, ТОГДА ПОГОВОРИМ

После этого судья поставил вопрос об отложении судебного заседания на обсуждение участниками процесса. Поддержал ходатайство товарища и подсудимый Владимир К. Он с жаром принялся убеждать суд, что также болен.

- Я тоже простыл, так как у нас камеры практически не отапливаются, окна пропускают холодный воздух…

А Дмитрий К. и вовсе сказал:

- Я хотел бы попросить прощения у потерпевших. Я буду давать показания после Ш. и К.

Адвокаты встали на сторону подзащитных. Однако с такой расстановкой дела не согласились прокуроры. Они предложили вызвать скорую помощь и получить заключение медиков.

- Если вам будет вызвана скорая медицинская помощь и врачи дадут заключение, что ваше давление в норме, вы сегодня будете давать показания?, - спросила гособвинитель.

- Вызывайте скорую, тогда поговорим! – нагло отрезал Андрей Ш.

Впрочем, на настойчивый вопрос гособвинителя, будет ли он давать показания после заключения медиков, парень ответил отрицательно.

КОГДА УБИВАЛ, ЗДОРОВЬЕ БЫЛО

На этот судебный процесс приехала семья погибшей Насти – бабушка, которая постоянно плакала и изредка принимала таблетки, папа и его супруга. Мама девушки погибла в ДТП – ее сбила машина. Родственники приехали издалека. Дорога из Россоши в суд занимает не один час времени и немало сил. Бабушка Насти, которая является потерпевшей по делу, не поддержала ходатайство. Она собрала все силы и сказала:

- Пусть дает показания! Когда убивал, у него здоровье было и давления не было! Пусть дает показания. Простыл… Ты бы не простывал!

Судебное следствие продолжается Фото: Ирина ШАБАНОВА

С ТАКИМ ДАВЛЕНИЕМ В КОСМОС!

В итоге скорую двум подсудимым все же вызвали, а суд объявил перерыв. Спустя некоторое время врачи дали заключение. Секретарь принесла бумагу со словами: «Космонавты!».

Спектакль парням не удался. Давлению Андрея Ш. позавидовал бы любой – 120 на 80, а Владимир К. как не старался «натереть» градусник, температура выше 36,9 не поднялась. Впрочем, показания они так и не дали.

Поскольку оснований для отмены заседания не было, то оно продолжилось. Гособвинители представили доказательства по уголовному делу присяжным заседателям.

Напомним, по версии следствия, молодые люди договорились заранее напасть на студентку - с 1 по 7 сентября 2021 года. Причина – завладеть деньгами, которые хранились у нее на банковской карте. Один из обвиняемых – Андрей Ш. – был с ней знаком. И якобы он знал о том, что Настя располагает крупной суммой денег. Приятели договорились, и Андрей Ш. пригласил ее «на прогулку». Как следует из материалов дела, Насте пришло сообщение с вахты: «Анастасия, спустись на вахту. Друг ждет».

Затем они выехали от общежития в Борисоглебске где-то между 17.40 до 18.05 в Новохоперский район. Двое других приятелей, изрядно выпив, поехали за ними на такси и присоединились уже в селе Озерное. Присяжных ознакомили с результатами осмотра места преступления. Труп девушки был найден 12 сентября в овраге, забросанный травой и ветками. По заключению экспертов, девушка скончалась от открытых ран груди, живота, легких и печени. Ножом был нанесен 31 удар, еще шесть – арматурой. Более десяти из них были смертельными…

Судебный процесс продолжается.

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