Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 февраля 2023 13:30

Однокурсницы убитой воронежской студентки рассказали, с кем она ушла из общежития

В тот вечер один из обвиняемых выманил ее на «прогулку»
Ирина ШАБАНОВА
Обвиняемые снова избежали дачи показаний

Обвиняемые снова избежали дачи показаний

Фото: Ирина ШАБАНОВА

9 февраля в Воронежском областном суде продолжили рассматривать резонансное уголовное дело о разбойном нападении и жестоком убийстве 20-летней студентки борисоглебского филиала ВГУ Анастасии Колган. Участники процесса приготовились к допросу обвиняемых - троих парней - Дмитрия К., Владимира К. и Андрея Ш. Напомним, в предыдущий раз двое из них имитировали температуру и давление, а третий настаивал, что хочет выступать последним. В этот раз также не обошлось без «показательного выступления».

КОЛЛЕГИЮ НЕ РАСПУСКАЕТЕ? ДОЛОЙ АДВОКАТА!

О трагедии: зверское убийство 20-летней студентки Насти из Борисоглебска потрясло жителей Воронежской области в сентябре 2021 года. Тело девушки обнаружили в овраге, на окраине села Озерное Новохоперского района. Эксперты насчитали на ее теле 31 ножевое ранение и 6 – от ударов арматурой. По версии следствия, сделали это парни в корыстных целях, чтобы завладеть деньгами, которые она хранила на банковской карте. Они сняли с трупа золотое кольцо с фианитом за 8 тысяч рублей, забрали мобильный телефон Honor и банковскую карту, с которой в четыре захода сняли потом деньги.

В начале заседания молодые люди с защитниками снова попытались закрыть суд от СМИ. Аргументы были те же, что и в предыдущие разы - в средствах массовой информации их имена фигурируют в негативном ключе, да еще фото и видео журналисты показывают. Судья Максим Петров в очередной раз напомнил, что процесс открытый и не нашел оснований для исключения СМИ.

Если в предыдущем процессе «солировал» Андрей Ш., который тогда первым в одночасье «заболел», то в этот раз инициативу перехватил его приятель Дмитрий К. Он ходатайствовал полностью распустить коллегию присяжных заседателей ввиду того, что в зале присутствуют журналисты, а присяжные из-за этого могут быть не объективны. Однако судья напомнил ему, что он может заявить отвод кому-то конкретно ввиду его тенденциозности, если у него есть факты. Ну и тогда Дмитрий К. приготовил «вишенку на торте» - отказался прямо в суде от помощи своего адвоката.

Причина:

- У нас появились разногласия с позицией защиты, - пояснил Дмитрий К.

Таким образом, допрос обвиняемых перенесли и в этот раз. До появления нового защитника.

Ждем-с теперь нового защитника

Ждем-с теперь нового защитника

Фото: Предоставлено "КП"

БЫЛ РЕЗОК С ОХРАННИКОМ

После этого со стороны обвинения в суде выслушали свидетелей по делу. Из Борисоглебска приехали две однокурсницы Насти - Дарья К. и Ольга Б., а также ее молодой человек Андрей П. Студентки рассказали, с кем она в тот злополучный вечер, 7 сентября, уехала из общежития.

По словам Дарьи, она училась вместе с Настей, но в другой группе. Они хоть близко не дружили, но та знала ее, поскольку являлась старостой 5 этажа в общежитии, где они проживали. Дарья помимо учебы подрабатывала в своей альма-матер в отделе довузовской работы и дополнительных образовательных услуг. Вечером она шла в свое общежитие, чтобы передать сертификат о прививках одному из первокурсников. На вахте следом за ней зашел парень (в нем она в зале суда узнала Андрея Ш.). У охранника он попросил подняться к Насте Колган.

- Он сказал, что у него разрядился телефон и не может ни позвонить, ни написать ей. Охранник не разрешил. У нас тогда были коронавирусные ограничения. Тогда он попросил охранника, чтобы тот сам поднялся к ней. Он отказал, сказал, что не может покидать вахту. У нас для проживающих в общежитии есть беседа во ВКонтакте. Я захотела ему помочь. Отметила ее страницу и написала: «Спустись на вахту. Друг ждет», - рассказала Дарья.

На вопрос, как себя вел в этот момент Андрей Ш., она ответила, что он резко разговаривал с охранником, когда тот отказался позвать Настю.

В суде выступили свидетели

В суде выступили свидетели

Фото: Предоставлено "КП"

СКАЗАЛА, ЧТО ВЕРНЕТСЯ...

С другим свидетелем - Ольгой Б. - Настя делила вместе комнату в общежитии, секретов девчонки друг от друга не скрывали. Поступали вместе, так и проучились бок-о-бок до 4 курса. Оля рассказала, что в тот день, 7 сентября, подруги вместе сходили на каток, потом прогулялись и вернулись в общежитие. Она первая заметила сообщение в беседе ей о друге, который ждал на вахте и сказала об этом Насте. Та ответила, что это Андрей Ш. и она пойдет с ним прогуляться. Сказала, что вернется…

Но той ночью Настя в общежитии уже не ночевала. Оля знала и о ее парне Андрее П. Они были в близких отношениях, снимали квартиру. Но за несколько дней до трагедии между ними произошел разлад. Молодой человек пытался помириться, писал ей. Об этом он рассказал в суде. Видно было, что он все еще не отошел от тех страшных событий. Андрей пояснил, что с Настей познакомился еще в 2018 году, когда гулял в центре Борисоглебска. С тех пор они были вместе.

ОНА СТОЛЬКО ОШИБОК ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕТ!

Оказалось, что обвиняемого Андрея Ш. он знал, вел дружбу с ним. Познакомились еще когда были школьниками в детском лагере. А Насте он его представил позже. Когда они снимали квартиру, тот, бывало, жил у них неделю-две, потому что были проблемы с жильем. Андрей Ш. был вхож в их компанию, поэтому знал о том, что Настя учится вождению, мечтает купить машину, а, возможно, и о деньгах на ее банковской карте.

Когда Настя пропала, Андрею П. написала ее подруга Ольга. Он ответил ей, что та связывалась с ним в мессенджере рано утром 8 сентября 2021 года. Она просила скинуть ей номера своих банковских карт. Он пытался выяснить, где она, но пришло сообщение «Потом расскажу». Спустя время он понял: не она пишет. Она столько ошибок в словах делать не будет!

Студентку Настю искали по всей Воронежской области

Студентку Настю искали по всей Воронежской области

Судебное следствие продолжается…

Место, где обнаружили девушку, фото СУ СК России по Воронежской области

Место, где обнаружили девушку, фото СУ СК России по Воронежской области

Фото: Предоставлено "КП"

Читайте также:

«Изрезали и забросали ветками»: в Воронеже на суде воспроизвели картину убийства студентки из Борисоглебска (Подробнее...)

Обвиняемые в убийстве воронежской студентки на суде имитировали высокое давление и температуру (Подробнее...)

КриминалИнтересное