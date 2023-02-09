Однокурсницы убитой воронежской студентки рассказали, с кем она ушла из общежития

Обвиняемые снова избежали дачи показаний Фото: Ирина ШАБАНОВА

9 февраля в Воронежском областном суде продолжили рассматривать резонансное уголовное дело о разбойном нападении и жестоком убийстве 20-летней студентки борисоглебского филиала ВГУ Анастасии Колган. Участники процесса приготовились к допросу обвиняемых - троих парней - Дмитрия К., Владимира К. и Андрея Ш. Напомним, в предыдущий раз двое из них имитировали температуру и давление, а третий настаивал, что хочет выступать последним. В этот раз также не обошлось без «показательного выступления».

КОЛЛЕГИЮ НЕ РАСПУСКАЕТЕ? ДОЛОЙ АДВОКАТА!

О трагедии: зверское убийство 20-летней студентки Насти из Борисоглебска потрясло жителей Воронежской области в сентябре 2021 года. Тело девушки обнаружили в овраге, на окраине села Озерное Новохоперского района. Эксперты насчитали на ее теле 31 ножевое ранение и 6 – от ударов арматурой. По версии следствия, сделали это парни в корыстных целях, чтобы завладеть деньгами, которые она хранила на банковской карте. Они сняли с трупа золотое кольцо с фианитом за 8 тысяч рублей, забрали мобильный телефон Honor и банковскую карту, с которой в четыре захода сняли потом деньги.

В начале заседания молодые люди с защитниками снова попытались закрыть суд от СМИ. Аргументы были те же, что и в предыдущие разы - в средствах массовой информации их имена фигурируют в негативном ключе, да еще фото и видео журналисты показывают. Судья Максим Петров в очередной раз напомнил, что процесс открытый и не нашел оснований для исключения СМИ.

Если в предыдущем процессе «солировал» Андрей Ш., который тогда первым в одночасье «заболел», то в этот раз инициативу перехватил его приятель Дмитрий К. Он ходатайствовал полностью распустить коллегию присяжных заседателей ввиду того, что в зале присутствуют журналисты, а присяжные из-за этого могут быть не объективны. Однако судья напомнил ему, что он может заявить отвод кому-то конкретно ввиду его тенденциозности, если у него есть факты. Ну и тогда Дмитрий К. приготовил «вишенку на торте» - отказался прямо в суде от помощи своего адвоката.

Причина:

- У нас появились разногласия с позицией защиты, - пояснил Дмитрий К.

Таким образом, допрос обвиняемых перенесли и в этот раз. До появления нового защитника.

Ждем-с теперь нового защитника Фото: Предоставлено "КП"

БЫЛ РЕЗОК С ОХРАННИКОМ

После этого со стороны обвинения в суде выслушали свидетелей по делу. Из Борисоглебска приехали две однокурсницы Насти - Дарья К. и Ольга Б., а также ее молодой человек Андрей П. Студентки рассказали, с кем она в тот злополучный вечер, 7 сентября, уехала из общежития.

По словам Дарьи, она училась вместе с Настей, но в другой группе. Они хоть близко не дружили, но та знала ее, поскольку являлась старостой 5 этажа в общежитии, где они проживали. Дарья помимо учебы подрабатывала в своей альма-матер в отделе довузовской работы и дополнительных образовательных услуг. Вечером она шла в свое общежитие, чтобы передать сертификат о прививках одному из первокурсников. На вахте следом за ней зашел парень (в нем она в зале суда узнала Андрея Ш.). У охранника он попросил подняться к Насте Колган.

- Он сказал, что у него разрядился телефон и не может ни позвонить, ни написать ей. Охранник не разрешил. У нас тогда были коронавирусные ограничения. Тогда он попросил охранника, чтобы тот сам поднялся к ней. Он отказал, сказал, что не может покидать вахту. У нас для проживающих в общежитии есть беседа во ВКонтакте. Я захотела ему помочь. Отметила ее страницу и написала: «Спустись на вахту. Друг ждет», - рассказала Дарья.

На вопрос, как себя вел в этот момент Андрей Ш., она ответила, что он резко разговаривал с охранником, когда тот отказался позвать Настю.

В суде выступили свидетели Фото: Предоставлено "КП"

СКАЗАЛА, ЧТО ВЕРНЕТСЯ...

С другим свидетелем - Ольгой Б. - Настя делила вместе комнату в общежитии, секретов девчонки друг от друга не скрывали. Поступали вместе, так и проучились бок-о-бок до 4 курса. Оля рассказала, что в тот день, 7 сентября, подруги вместе сходили на каток, потом прогулялись и вернулись в общежитие. Она первая заметила сообщение в беседе ей о друге, который ждал на вахте и сказала об этом Насте. Та ответила, что это Андрей Ш. и она пойдет с ним прогуляться. Сказала, что вернется…

Но той ночью Настя в общежитии уже не ночевала. Оля знала и о ее парне Андрее П. Они были в близких отношениях, снимали квартиру. Но за несколько дней до трагедии между ними произошел разлад. Молодой человек пытался помириться, писал ей. Об этом он рассказал в суде. Видно было, что он все еще не отошел от тех страшных событий. Андрей пояснил, что с Настей познакомился еще в 2018 году, когда гулял в центре Борисоглебска. С тех пор они были вместе.

ОНА СТОЛЬКО ОШИБОК ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕТ!

Оказалось, что обвиняемого Андрея Ш. он знал, вел дружбу с ним. Познакомились еще когда были школьниками в детском лагере. А Насте он его представил позже. Когда они снимали квартиру, тот, бывало, жил у них неделю-две, потому что были проблемы с жильем. Андрей Ш. был вхож в их компанию, поэтому знал о том, что Настя учится вождению, мечтает купить машину, а, возможно, и о деньгах на ее банковской карте.

Когда Настя пропала, Андрею П. написала ее подруга Ольга. Он ответил ей, что та связывалась с ним в мессенджере рано утром 8 сентября 2021 года. Она просила скинуть ей номера своих банковских карт. Он пытался выяснить, где она, но пришло сообщение «Потом расскажу». Спустя время он понял: не она пишет. Она столько ошибок в словах делать не будет!

Студентку Настю искали по всей Воронежской области

Судебное следствие продолжается…

Место, где обнаружили девушку, фото СУ СК России по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

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