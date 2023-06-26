В Воронежской области отменили режим КТО

В Воронежской области с сегодняшнего дня, 26 июня, сняли режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в УФСБ по региону.

В данный момент все введенные ограничения сняты. Ранее режим был объявлен для пресечения возможных терактов. Он подразумевает комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий, чтобы пресечь террористические акты, обезвредить террористов, обеспечить безопасности граждан.

Напомним, режим КТО ввели во время попытки вооруженного мятежа 24 июня. Во время него загорелась нефтебаза на левом берегу Воронежа. Ее тушили больше 12 часов. Кроме того, на сутки перекрывали движение на части трассы «Дон». А в Павловском районе в результате перестрелки пострадали 19 домов.

Вчера губернатор Александр Гусев сообщил, что обратный путь ЧВК «Вагнер» через Воронежскую область прошел без ЧП.

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