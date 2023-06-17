Воронежский «Факел» продлил контракт с нападающим Евгением Марковым

Евгений Марков хорошо сыграл в обоих стыковых матчах с «Енисеем», в одном из них даже забил гол. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов сообщил «Спорт-экспрессу» о продлении контракта с нападающим Евгением Марковым. При этом о сроке нового соглашения он предпочел не говорить. Между тем, в пресс-службе «Факела» пока не в курсе, продлили контракт с Марковым или нет.

Евгений Марков провел в «Факеле» в сезоне Премьер-лиги 2022-2023 года 11 матчей. В них он забил один гол и отдал две результативные передачи.

Напомним, хотя с начала межсезонья прошло меньше недели, в «Факеле» уже приняли немало кадровых решений. Продлили контракт с защитником Кириллом Сусловым, аренда Вячеслава Якимова превратилась в полноценное соглашение. В то же время команда лишилась одного из лидеров – Романа Акбашева, который ушел в «Ростов».

Есть изменения и в тренерском штабе «Факела». Ушел из команды Валерий Климов, зато заключили контракт с Иваном Дранниковым. Кроме того, продлили соглашения с Алексеем Ребко и Дмитрием Сорокиным.