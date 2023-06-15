Воронежский «Факел» выкупил трансфер хавбека Вячеслава Якимова у «Краснодара»

Вячеслав Якимов. Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Воронежский «Факел» выкупил у «Краснодара» трансфер центрального полузащитника Вячеслава Якимова. Первую половину сезона-2022/23 уроженец Новокубанска выступал за южан (пять матчей, 222 минуты), а вторую часть Якимов провел в аренде за «Факел» (12 матчей, 959 минут, один голевой пас). Единственное результативное действие в минувшей кампании Вячеслав сделал 18 марта в домашнем поединке «неугасаемых» с «Сочи» (3:0). На 79-й минуте он отдал голевой пас на Матвея Ивахнова (3:0).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, из «Факела» в «Ростов» перешел Роман Акбашев. Тем временем, команду покинул тренер Валерий Климов.