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НовостиСпорт15 июня 2023 10:28

Воронежский «Факел» выкупил трансфер хавбека Вячеслава Якимова у «Краснодара»

В сезоне-2022/23 25-летний полузащитник отметился голевым пасом
Алексей СЕРГУНИН
Вячеслав Якимов.

Вячеслав Якимов.

Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Воронежский «Факел» выкупил у «Краснодара» трансфер центрального полузащитника Вячеслава Якимова. Первую половину сезона-2022/23 уроженец Новокубанска выступал за южан (пять матчей, 222 минуты), а вторую часть Якимов провел в аренде за «Факел» (12 матчей, 959 минут, один голевой пас). Единственное результативное действие в минувшей кампании Вячеслав сделал 18 марта в домашнем поединке «неугасаемых» с «Сочи» (3:0). На 79-й минуте он отдал голевой пас на Матвея Ивахнова (3:0).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, из «Факела» в «Ростов» перешел Роман Акбашев. Тем временем, команду покинул тренер Валерий Климов.