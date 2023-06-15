Из воронежского «Факела» ушел Роман Акбашев

Роман Акбашев после второго гола в ворота «Енисея» попрощался с фанатами «Факела». Фото: Юрий КОЗЛОВ

Лучший игрок «Факела» в финальной части сезона 31-летний Роман Акбашев покидает команду. Продлять истекший контракт он не стал и теперь будет выступать за «Ростов» под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина.

В «Факеле» Роман Акбашев играл с 2020 года, когда перешел в нашу команду из «Нефтехимика». Его голы воронежские болельщики точно не забудут. Один, в выездном матче в Калининграде с «Балтикой», вывел «Факел» в Премьер-лиге, а его дубль в домашней стыковой игре с красноярским «Енисеем» оставил нашу команду в элите российского футбола еще на один сезон.

Акбашев сыграл за «Факел» в первом сезоне команды в Премьер-лиге 34 матча, в них он забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.

- Спасибо за все, Рома. За вдохновенную игру, за голы, которые стали историческими, за то, какой путь ты проделал вместе с нами. Этого никто не забудет. Ты в нашей истории. И двери клуба всегда открыты для тебя, - так с игроком попрощались на официальной странице «Факела» ВКонтакте.