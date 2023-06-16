Воронежский «Факел» продлил контракт с защитником Кириллом Сусловым

Кирилл Суслов на следующий сезон останется в «Факеле». Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

«Факел» продлил контракт с защитником Кириллом Сусловым. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Суслов в сезоне 2022-2023 года в Премьер-лиге провел 23 игры. Результативными действиями он не отметился, при этом получил пять желтых карточек. К тому же Кирилл сыграл один матч в Кубке. По ходу сезона Суслов потерял постоянное место в основе. Зато он выходил на поле и двух «стыках» с красноярским «Енисеем», после которых «Факел» обеспечил себе продление прописки в элите российского футбола.

Напомним, в недавно начавшееся межсезонье «Факел» уже потерял одного из лидеров – Романа Акбашева, ушедшего в «Ростов». И выкупил у «Краснодара» полузащитника Вячеслава Якимова. Новых игроков в составе «Факела» пока не появилось.