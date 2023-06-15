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НовостиСпорт15 июня 2023 7:33

Воронежский «Факел» расстался с одним из тренеров

После окончания контракта из команды ушел Валерий Климов
Юрий КОЗЛОВ
Валерий Климов.

Валерий Климов.

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В тренерском штабе «Факела» образовалась вакансия. Команду покинул Валерий Климов в связи с истечением срока контракта. Специалист не отработал в «Факеле» и года. Климов пополнил мозговой центр команды 23 сентября 2022 года.

Уход Климова был не чтобы прогнозируемым, но и не удивил. Вадим Евсеев привел с собой свою команду специалистов. А Климов работал в штабе Дмитрия Пятибратова.

Гораздо более болезненным для «Факела» выглядит уход лидера команды, полузащитника Романа Акбашева. Напомним, хавбек, голы которого оставили наш клуб в Премьер-лиге на следующий сезон, продолжит карьеру в «Ростове».