Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт15 июня 2023 12:43

Тренерский штаб воронежского «Факела» пополнился Иваном Дранниковым

Также продлили контракты Алексей Ребко и Дмитрий Сорокин
Юрий КОЗЛОВ
Иван Дранников.

Иван Дранников.

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В «Факел» пришел новый тренер по физподготовке и реабилитации Иван Дранников. Человек этот хорошо знаком тем болельщикам, которые уже не первый год болеют за нашу команду. Дранников ранее играл за «Факел». После окончания карьеры футболиста Иван Сергеевич работал в тренерских штабах «Авангарда», «Чайки» и «Шинника».

И еще одна положительная новость. Члены тренерского штаба нашего клуба Алексей Ребко и Дмитрий Сорокин продлили контракты с «Факелом».

Напомним, что «Факел» в только начавшееся межсезонье уже потерял одного из лидеров – полузащитника Романа Акбашева, голы которого продлили прописку нашего клуба в Премьер-лиге. Также покинул команду один из тренеров – Валерий Климов.