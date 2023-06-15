Тренерский штаб воронежского «Факела» пополнился Иваном Дранниковым

Иван Дранников. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В «Факел» пришел новый тренер по физподготовке и реабилитации Иван Дранников. Человек этот хорошо знаком тем болельщикам, которые уже не первый год болеют за нашу команду. Дранников ранее играл за «Факел». После окончания карьеры футболиста Иван Сергеевич работал в тренерских штабах «Авангарда», «Чайки» и «Шинника».

И еще одна положительная новость. Члены тренерского штаба нашего клуба Алексей Ребко и Дмитрий Сорокин продлили контракты с «Факелом».

Напомним, что «Факел» в только начавшееся межсезонье уже потерял одного из лидеров – полузащитника Романа Акбашева, голы которого продлили прописку нашего клуба в Премьер-лиге. Также покинул команду один из тренеров – Валерий Климов.