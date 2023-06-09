В Воронеже введут режим ЧС после попадания беспилотника в жилой дом

Фото с места ЧП. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

После попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже введут режим ЧС районного масштаба. Об этом сообщили в правительстве региона. Такое решение позволит оперативно устранить повреждения высотки и частного дома по соседству.

- У частного - повреждения кровли. По высотке: расселение не требуется. По информации ТСЖ, там живут до 90 человек. Сейчас проводится опись повреждённого имущества. Работы по восстановлению начнутся в ближайшие часы, когда будут подписаны соответствующие нормативно-правовые документы, - пояснил губернатор Александр Гусев.

Ремонт обещают вести круглосуточно и завершить в течение нескольких дней.

Напомним, утром 9 июня воронежцы сообщили о громком хлопке в районе главного корпуса ВГУ. Как оказалось, на улице Белинского упал беспилотник. Пострадали три человека. Следователи возбудили уголовное дело по статье теракт.

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