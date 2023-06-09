В центре Воронежа при падении беспилотника пострадали два человека

Фото Олега Адамовича Фото: из архива «КП»

Утром 9 июня воронежцы сообщили о громком хлопке в районе главного корпуса ВГУ. Незадолго до этого горожане стали свидетелями полета объекта, похожего на беспилотник.

Информацию о ЧП подтвердил и губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале:

- По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте.

Губернатор также сообщил, что в результате атаки пострадали два человека. Им оказывают помощь.

Фото: телеграм-канал Александра Гусева. Фото: Предоставлено "КП"

Глава региона акцентировал, что лично следит за развитием ситуации и пообещал сообщить подробности позже.

"КП" также следит за ситуацией и будет сообщать новости по мере их поступления.

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