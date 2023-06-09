Из-за падения беспилотника в Воронеже трех человек посекло осколками стекла

На месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы.

Трех жителей Воронежа посекло осколками стекла в результате падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Пострадавшим оказали помощь на месте. От госпитализации они отказались.

- Дал первые поручения по бытовой помощи жителям дома, в который попал БПЛА. Им будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента. На месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы. Собираю у себя совещание по разбору инцидента, - добавил глава региона.

Напомним, утром 9 июня воронежцы сообщили о громком хлопке в районе главного корпуса ВГУ. Незадолго до этого горожане стали свидетелями полета объекта, похожего на БПЛА. Как оказалось, на улице Белинского, действительно, упал беспилотник. Сначала было известно о двух пострадавших, затем появилась информация и о третьем раненом.