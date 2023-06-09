Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 июня 2023 8:08

Из-за падения беспилотника в Воронеже трех человек посекло осколками стекла

Госпитализация пострадавшим не потребовалась
Анна ГРЕБЕНКИНА
На месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы.

На месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы.

Трех жителей Воронежа посекло осколками стекла в результате падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Пострадавшим оказали помощь на месте. От госпитализации они отказались.

- Дал первые поручения по бытовой помощи жителям дома, в который попал БПЛА. Им будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента. На месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы. Собираю у себя совещание по разбору инцидента, - добавил глава региона.

Напомним, утром 9 июня воронежцы сообщили о громком хлопке в районе главного корпуса ВГУ. Незадолго до этого горожане стали свидетелями полета объекта, похожего на БПЛА. Как оказалось, на улице Белинского, действительно, упал беспилотник. Сначала было известно о двух пострадавших, затем появилась информация и о третьем раненом.

ЧППроисшествия: ЧП