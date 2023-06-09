«Как будто граната рванула»: соседи рассказали о взрыве БПЛА в центре Воронежа

Дом после попадания БПЛА. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Корреспондент «КП-Воронеж», работающий на месте взрыва БПЛА в центре столицы Черноземья, поговорила с мужчиной, живущим в соседнем доме, ставшем очевидцем ЧП.

- Мы работали во дворе и увидели, что летит беспилотник, потом услышали хлопок, как будто граната взорвалась, - рассказал он. – Увидели, что горит балкон в соседнем высотном доме. Там осыпалась штукатурка, выбиты стекла. К нам прилетели осколки от беспилотника.

Вот такие осколки прилетели во двор соседнего дома. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В доме на улице Белинского, 21 в результате прилета БПЛА обуглен фасад на третьем этаже. Повреждения видны и на четвертом, там выбиты стекла.

- Повреждена несущая стена. Подробно о повреждениях пока сказать не могу, так как всех эвакуировали, - сообщил Роман Белов, руководитель ТСЖ «Университетская», обслуживающего дом.

Во время ЧП пострадали три человека от отлетевших осколков стекла, от госпитализации все трое отказались. Квартира, в балкон которой влетел беспилотник, была пустой. Эксперты сейчас решают, нужно ли временно расселять дом или можно ограничиться одним подъездом. На месте ЧП работают оперативные службы.

На месте ЧП работают оперативные службы. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

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