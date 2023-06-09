После попадания беспилотника в жилой дом Воронежа возбудили уголовное дело

Фото: сайт СУ СКР по Воронежской области. Фото: Предоставлено

Следователи возбудили уголовное дело о теракте в связи с попаданием беспилотника в жилой дом в Воронеже. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

По данным правоохранителей, 9 июня 2023 года около 10 часов утра действующие в интересах военно-политического руководства Украины лица совершили атаку на Воронеж. Для этого они использовали БПЛА, снабженный взрывным устройством. В результате столкновения аппарата с домом на улице Белинского оказались повреждены конструктивные элементы здания, а также кровля близлежащего частного дома. Ранения получили три человека.

На месте продолжают работу следователи и криминалисты СК России. Правоохранители ищут причастных к случившемуся.

Ранее очевидец рассказал корреспонденту «КП-Воронеж», что хлопок был похож на взрыв гранаты. Работавшие во дворе мужчины увидели, что горит балкон в соседней высотке. Там осыпалась штукатурка, выбило стекла. Руководитель ТСЖ «Университетская» Роман Белов добавил, что повреждена несущая стена. Эксперты сейчас решают, нужно ли временно расселять дом или можно ограничиться одним подъездом.

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