Что известно о падении беспилотника в центре Воронежа 9 июня 2023 года: попал в жилой дом, пострадали три человека

Дом, где произошел взрыв. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Становятся известны новые подробности взрыва БПЛА в центре Воронежа, случившемся около десяти утра в пятницу, 9 июня. Местные жители утверждают, что осколки от сбитого беспилотника разлетелись на сотни метров. Особенно сильно поврежден третий этаж дома № 21 на улице Белинского, досталось и четвертому, там разбиты стекла. Беспилотник упал на балкон одной из его квартир. К счастью, в тот момент в ней никого не было. Однако досталось и соседним частным домам – высотка в этом микрорайоне всего одна (та самая, где взорвался БПЛА). В них вылетели стеклопакеты, и повреждена облицовка стен.

Выбитые окна стали причиной травм трех человек. В них прилетели осколки стекла. Однако травмы были не тяжелым. Все трое от госпитализации отказались.

Осколки от БПЛА. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Сейчас на месте ЧП работают представители органов власти. Специалисты, в частности, проводят поквартирный обход (жильцы дома № 21 после эвакуации уже вернулись). В ходе него выясняют серьезность повреждений. Это необходимо для последующего определения материальной компенсации. В частности, представитель управляющей компании сообщал, что повреждена часть несущей стены. Эксперты после обследования определят, нужно ли расселять жильцов всего дома или только подъезда, где произошел взрыв.

На месте ЧП работают оперативные службы. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В центральном аппарате Следственного комитета России сообщили о возбуждении уголовного дела по статье, карающей за теракт. В ведомстве также рассказали о том, что атаку на Воронеж совершили действующие в интересах военно-политического руководства Украины лица. По данным СК, в результате столкновения аппарата с домом на улице Белинского оказались повреждены конструктивные элементы здания, а также крыша ближайшего частного дома. На месте продолжают работу следователи и криминалисты СК России. Правоохранители ищут причастных к случившемуся.

Мэр Воронежа ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) районного масштаба. Вадим Кстенин заявил, что эта мера позволит оперативно устранить повреждения многоэтажки и частного дома, полученные в результате взрыва беспилотника. Расселение высотки не требуется. По информации ТСЖ, там проживают до 90 человек. Работы по восстановлению начнутся в ближайшие часы, когда будут подписаны соответствующие нормативно-правовые документы. Ремонт планируют вести круглосуточно и завершить в течение нескольких дней, подрядчик уже определен. В городской администрации попросили завод-изготовитель пластиковых окон поставить воронежскую заявку в первую очередь.

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