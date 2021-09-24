Разрушенное в центре Воронежа здание хлебозавода XIX века эксперты призвали снести окончательно

От хлебозавода осталось совсем немного, но и это эксперты призывают сровнять с землей. Фото: принтскрин видео.

Появилась очередная порция заключений экспертов о никчемности развалин хлебозавода XIX века на улице Фридриха Энгельса, 88. Старинное здание, несмотря на протесты городских активистов, в ноябре 2020 года разрушили по инициативе нового владельца – компании «Выбор».

На этот раз историк из Омска Михаил Сафаров, посмотрев на останки здания, вынес вердикт, что строения потеряли всякую ценность. И вносить руины бывшего хлебозавода в реестр объектов культурного наследия не стоит.

Ему вторит столичный реставратор Александр Волков, также посчитавший, что на момент проведения экспертизы не было оснований для внесения объекта в охранный реестр.

– От строений остались руинированные остатки четырехэтажного производственного корпуса с фрагментами фасада, выходящего на Красноармейскую улицу и часть демонтированного двухэтажного здания, выходящего фасадом на Кольцовскую улицу. Они находятся в недопустимом аварийном состоянии, - обосновал свое мнение московский специалист.

Оба специалиста рекомендовали «добить» полуразрушенное здание, чтобы оно не представляло опасности для горожан тем, что может в любой момент обвалиться.

Ранее, в феврале 2021 года, схожий вывод сделал Станислав Смирнов из ульяновского ООО «Эксперт». Однако потом оказалось, что он действовал по заказу человека, связанного с компанией «Выбор».

Напомним, в конце мая стало известно о планах воссоздать разрушенное здание. Вот только мнения подобных экспертов ставят их под сомнение. В то же время компанию «Выбор» за поспешный снос, не позволивший дождаться того, что здание признали объектом культурного наследия, в итоге оштрафовали всего на 150 тысяч рублей. Вскоре после разразившегося скандала Владимир Перцев, руководитель регионального управления, запоздавшего с этим решением, подал в отставку по собственному желанию.