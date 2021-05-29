В Воронеже планируют восстановить снесенное здание старинного хлебозавода

Здание начали сносить в конце 2020 года Фото: принтскрин видео.

«Комплекс зданий паровой мельницы Третьего товарищества» вместе с главным производственным корпусом и дымовой трубой может буквально возродиться из пепла. Старинное здание, которое до последнего времени занимал хлебозавода №1 (Фридриха Энгельса, 88), могут восстановить. О такой договоренности с застройщиком - компанией «Выбор» - сообщил 29 мая на форуме «Зодчество VRN» помощник губернатора Воронежской области Константин Кузнецов. Планируется, что Союз архитекторов проведет конкурс на реновацию территории, однако в будущем она предстанет уже в качестве многофункционального жилого комплекса.

Кстати, ленинский суд Воронежа недавно пересмотрел дело строительной компании «Выбор-Север», снесшей в конце 2020-го хлебозавод №1 на улице Фридриха Энгельса. Напомним, в феврале 2021-го застройщика оштрафовали на 750 тыс рублей за уничтожение объекта культурного наследия, но он подал апелляцию. После чего облсуд отменил решение и направил дело на новое рассмотрение. В итоге, теперь штраф снизили в пять раз - с 750 тысяч до 150 тысяч рублей.

Напомним, постройки 19 века - трубу и здания паровой мельницы, в которых располагался хлебозавод №1 - начали сносить 20 ноября 2020-го, вскоре после того, как эту территорию на улице Фридриха Энгельса выкупил застройщик. Строители сломали пережившие Великую Отечественную войну постройки, несмотря многочисленные протесты горожан и общественников, а также обращение в управление по охране объектов культурного наследия области. К сожалению, памятник пищевой промышленности царских времен признали объектом культурного наследия уже после сноса...

Кстати, недавно Владимир Перцев уволился с поста руководителя регионального управления по охране объектов культурного наследия. Указ об освобождении чиновника с должности подписал губернатор Александр Гусев. Как отметили в правительстве региона, Перцев покинул пост по собственной инициативе.