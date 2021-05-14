Штраф воронежскому застройщику, снесшему старинный хлебозавод, снизили в 5 раз

скрин видео сноса

Ленинский суд Воронежа заново рассмотрел дело строительной компании «Выбор-Север», снесшей в конце 2020-го хлебозавод №1 на улице Фридриха Энгельса. Напомним, в феврале 2021-го застройщика оштрафовали на 750 тыс рублей за уничтожение объекта культурного наследия, но он подал апелляцию. После чего облсуд отменил решение и направил дело на новое рассмотрение. В итоге, теперь штраф снизили в пять раз - с 750 тысяч до 150 тысяч рублей.

Напомним, постройки 19 века - трубу и здания паровой мельницы, в которых располагался хлебозавод №1 - начали сносить 20 ноября 2020-го, вскоре после того, как эту территорию на улице Фридриха Энгельса выкупил застройщик. Строители сломали пережившие Великую Отечественную войну постройки, несмотря многочисленные протесты горожан и общественников, а также обращение в управление по охране объектов культурного наследия области. К сожалению, памятник пищевой промышленности царских времен признали объектом культурного наследия уже после сноса...