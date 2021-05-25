Глава управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области уволился

В Воронеже Владимир Перцев уволился с поста руководителя регионального управления по охране объектов культурного наследия. Указ об освобождении чиновника с должности подписал губернатор Александр Гусев. Как отметили в правительстве региона, Перцев покинул пост по собственной инициативе. Он занимал его с ноября 2018 года.

Кстати, должность руководителя управления по охране объектов культурного наследия в Воронежской области считается расстрельной. В регионе часты нарушения в этой сфере. Самым громким инцидентом во время работы Владимира Перцева стал снос известным застройщиком старинного хлебозавода в центре Воронежа: управление во время не отреагировало на сигналы общественников о посягательствах на комплекс паровой мельницы, его признали объектом культурного наследия буквально через пару дней после демонтажа.