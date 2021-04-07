Воронежский художник нарисовал памятные открытки врачам в честь юбилея борьбы с коронавирусом

Фото: БУЗ ВО ВГКБСМП № 8

Воронежский художник Денис Будавинцев сделал необычный подарок работникам воронежской больницы скорой медицинской помощи № 8. В знак благодарности медикам за борьбу с COVID-19 он нарисовал уникальные памятные открытки. О подарке рассказали сами сотрудники больницы в социальных сетях.

Напомним, в марте 2020 года в Воронежской области официально подтвердили два случая заражения коронавирусом. Туристы приехали в наш регион из Польши. С тех пор борьба с COVID-19 не останавливается...

Фото: БУЗ ВО ВГКБСМП № 8

- Первый удар приняла на себя наша больница. В кратчайшие сроки она была полностью перепрофилирована под стационар для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. И уже 6 апреля 2020 года на лечение поступил первый пациент. Весь этот год, изо дня в день, наши бойцы, наши универсальные солдаты делали, казалось бы, невозможное – превозмогая хроническую усталость и страх, самоотверженно сражались со смертельной угрозой. Благодаря их титаническому труду удалось спасти более 8,5 тысяч жизней наших земляков! - сообщили в воронежской БСМП №8.

Отметим, что ранее в Воронеже на стене детской больницы появилось огромное граффити в честь борющихся с коронавирусом врачей.

Воронежский художник Денис Грамм также завершил граффити на тему коронавируса. Арт-объект появился на стене второго корпуса Воронежской облбольницы №1,в котором на протяжении пяти месяцев был инфекционный ковидный стационар.

До этого мы рассказывали о работах Дениса Булавинцева: молодой художник показывал землякам черно-белый Воронеж.