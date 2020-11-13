В Воронеже на стене детской больницы появилось огромное граффити в честь борющихся с коронавирусом врачей

Рисунок появился при поддержке благотворительного фонда «Стеша» Фото: СОЦСЕТИ

На стене Воронежской областной детской больницы № 1, которая расположена на улице Ломоносова, появилось граффити с изображением врача в защитном комбинезоне, держащего в руках младенца. Рисунок появился при поддержке благотворительного фонда «Стеша». Видео рабочего процесса представители организации выложили на своей странице в instagram.

- Наша команда хотела отметить работу врачей ковидного отделения и посвятила им огромный рисунок. Мы хотим, чтобы труд врачей остался в памяти нашего города, чтобы каждый, кто взглянет на рисунок, понимал, труд врача - бесценен, особенно в период пандемии. Каждый день, неделя за неделей эти люди надевают средства защиты, заходят в «красную» зону и начинают спасать. Нет ни лиц, ни фамилий, есть написанные маркером имена на защитных комбинезонах, есть глаза за плотно прилегающими очками, которые больше всего на свете хотят, чтобы все закончилось, чтобы здоровые люди вернулись домой, чтобы не было поражающего вируса, - написали представители фонда.

Ранее воронежский художник Денис Грамм завершил граффити на тему коронавируса. Арт-объект появился на стене второго корпуса Воронежской облбольницы №1,в котором на протяжении пяти месяцев был инфекционный ковидный стационар.