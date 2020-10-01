В Воронеже появилось граффити в честь медиков, борющихся с COVID-19

Фото оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области

Воронежский художник Денис Грамм завершил граффити на тему коронавируса. Арт-объект появился на стене второго корпуса ВОКБ №1,в котором на протяжении пяти месяцев был инфекционный ковидный стационар.

Масштабную картину райтер создал ко Дню врача, который отмечается 5 октября.

Рисунок символизирует трудовые будни медиков в «красной зоне». Картина видна из окон отделения челюстно-лицевой хирургии, неврологического, ревматологического, урологического, травматологического, оториноларингологического отделений.

Ранее Денис Грамм создал граффити на тему COVID-19 в Курске.