2020-03-19T16:47:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Заразившиеся коронавирусом воронежцы вернулись накануне из Польши

Родственники пациентов находятся на домашнем карантине
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Заболевшие коронавирусом воронежцы приехали из Польши – они путешествовали. Сейчас больные изолированы в инфекционных боксах Новоусманской районной больницы, их состояние удовлетворительное. Ни один из них не выходил до этого на работу.

- Установлен полный круг всех близких и контактировавших с заболевшими, их информируют, в том числе и по смс-рассылке. Им будет необходимо вызвать врача на дом для взятия проб на вирус и не выходить на улицу. Родственники пациентов находятся на домашнем карантине, - прокомментировали в пресс-службе правительста Воронежской области.

Администрация Новоусманского района находится в регулярном взаимодействии с департаментом здравоохранения региона и руководством районной больницы. Все необходимые мероприятия по подготовке инфекционного отделения к приему пациентов с подозрением на коронавирус, включая текущий ремонт помещений, были проведены заранее. Руководство района настаивает на неукоснительном соблюдении всех мер предосторожности и рассчитывает на скорейшее выздоровление пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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