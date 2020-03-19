2020-03-19T16:16:44+03:00
Общество

В Воронежской области подтвердили два случая заражения коронавирусом

В стационарах сейчас находятся 24 человека
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Новая коронавирусная инфекция COVID-2019 проникла в Воронежскую областьНовая коронавирусная инфекция COVID-2019 проникла в Воронежскую областьФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Новая коронавирусная инфекция COVID-2019 проникла в Воронежскую область. 19 марта в Роспотребнадзоре официально подтвердили два случая заражения в нашем регионе. Однако официально пока не известно, у кого из пациентов анализы дали положительный результат. Всего за последние сутки зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции в 23 регионах.

Напомним, только за последние сутки с подозрениями на это заболевание госпитализировали восемь человек. Об этом сообщали в правительстве Воронежской области.

С признаками ОРВИ двое прибыли из Испании, один - из Иордания/ОАЭ, двое - с Кубы, один - из Италии, один - из Португалии и один - из Австрии. У них взяты анализы на коронавирусную инфекцию.

Всего выписано домой пока 16 человек, в стационарах находятся 24 человека: в ОДКБ №2 - 6, в Новоусманской РБ - 9, в Борисоглебской РБ - 1, Лискинская РБ - 1, Центр ВИЧ/СПИД - 7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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