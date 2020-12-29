Звезда соцсетей и гламура, а также бывший кандидат в Президенты России Ксения Собчак, подводя на своем youtube-канале итоги уходящего 2020 года, не умолчала и о нововоронежской Аленке. В частности, она отреагировала на смелое сравнение Иваном Урганты ее внешности и сурового облика \\"монстрического\\" памятника.- Правда, есть что-то схожее. Впрочем, Аленка похожа не только на меня, а еще и на символ 2020 года, панику Лукашенко и лицо человека, услышавшего голос: \\"Алло, я от Патрушева\\". Никто из нас ее, конечно не переплюнет. Поэтому подписывайте мою петицию за возвращение Аленки. А мне будет чем пугать Платона (сына Ксении - ред.), если он плохо будет есть кашу.Собчак не одинока в протесте по поводу сноса Аленки. Не принимает этого решения и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, повесивший образ зловещего нововоронежского памятника на двери своей приемной.Напомним, нестандартный монумент открыли к 250-летию Нововоронежа в честь легендарной основательницы села Новая Аленовка, на месте которого и появился город атомщиков. 18 декабря монумент появился в одном из парков райцентра, а уже 21-го его снесли по просьбе впечатлительной местной жительницы, боявшейся в темень ходить мимо Аленки. Теперь памятник продаст на аукционе фирма, которая его делала. Если организует это по уму, может неплохо заработать. Среди претендентов на Аленку экс-продюсер Андрей Разин, богатый столичный ресторатор Борис Зарьков, да и Жириновский не прочь его приобрести.