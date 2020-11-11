В Воронеже начался суд над командиром войсковой части, в которой солдата нашли мертвым со связанными руками

Степан Цымбал. Фото: предоставлено родственниками.

В Воронежском гарнизонном военном суде начался процесс по делу бывшего начальника вещевой службы тыла 252 мототострелкового полка войсковой части № 91711 Дмитрия П. Его обвиняют по части 3 статьи 286 УК РФ в превышении должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий.

Этот суд – продолжение жуткой истории о смерти на полигоне «Погоново» 19-летнего солдата-срочника Степана Цымбала. Тело юноши со связанными скотчем руками и пакетом на голове (на ней была большая ссадина) обнаружили в палатке для мытья посуды вечером 10 февраля 2019 года. Эксперты определили, что это было самоубийство. Хотя зачем в этом случае солдат завязывал себе руки скотчем, внятного пояснения от них так и не было.

По версии следствия, гибели Степана Цымбала предшествовала безобразная сцена. Днем ранее 9 февраля офицеры устроили застолье, на котором употребили внутрь немалое количество алкоголя. За добавкой посылали Цымбала и его сослуживцы. На следующее утро командир обнаружил, что два ящика водки куда-то пропали. По данным следствия, он разбудил Цымбала, а поскольку тот не сразу встал, не менее четырех раз ударил его кулаком. А потом заявил, что если Степан не найдет водку, ему лучше самому сбежать с полигона. После этого солдата и обнаружили с признаками смерти от удушья.

- На первом заседании определили, в каком порядке будут исследоваться доказательства, - рассказал адвокат матери погибшего солдата Руслан Банников, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права". – А также, что на следующее вызовут двух очевидцев трагедии и офицера, который должен будет дать характеристику личности обвиняемого. Кстати, Дмитрий П. заявил, что никого не бил и ни в чем не виноват. Новое судебное заседание пройдет 19 ноября.

К сожалению, это далеко не единственное подобное ЧП. Не так давно прекратили уголовное дело по факту гибели 19-летнего солдата из Иркутской области Дмитрия Вебера. По версии военных, в ночь с 30 на 31 марта молодой человек совершил кражу и сбежал в «самоволку». После чего его нашли мертвым. А его опекун Ирина Самедова создала петицию, в которой заявила, что получила тело Дмитрия жутко изрезанным, у него даже не было гортани. Военные следователи объяснили это проведенным вскрытием.

Ну, и конечно, у всех на слуху жуткая история с расстрелом 9 ноября солдатом-срочником Антоном Макаровым трех военных на аэродроме "Балтимор". В ближайшее время должны принять решение о сроке его ареста.