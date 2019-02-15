2019-02-15T10:55:01+03:00
Общество

В Воронежской области расследуют гибель солдата-срочника на полигоне

Тело было обнаружено в одной из палаток полевого лагеря
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Военном следственном отделе СК России по Воронежскому гарнизону нам подтвердили, что по данному делу сейчас идет расследованиеВ Военном следственном отделе СК России по Воронежскому гарнизону нам подтвердили, что по данному делу сейчас идет расследованиеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сообщение о том, что солдат войсковой части №54046 города Богучар Воронежской области погиб на полигоне «Погоново», появилось в сообществе «Комитета солдатских матерей России» 12 февраля.

Все случилось, по предварительной информации, во время учений двух дивизий: непосредственно Богучарской и прибывшей из города Валуйки Белгородской области. В одной из палаток полевого лагеря и обнаружили тело парня. В социальных сетях активно обсуждают, что на затылке парня нашли большую ссадину и, возможно, смерть наступила от черепно-мозговой травмы. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Опять же, по данным из соцсетей, погибший солдат в тот день должен был быть с шестью сослуживцами. Якобы с двумя из них у него мог быть конфликт.

В Военном следственном отделе СК России по Воронежскому гарнизону нам подтвердили, что действительно по данному делу сейчас идет расследование, но какие-либо подробности раскрывать не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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