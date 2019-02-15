В Воронежской области расследуют гибель солдата-срочника на полигоне

Сообщение о том, что солдат войсковой части №54046 города Богучар Воронежской области погиб на полигоне «Погоново», появилось в сообществе «Комитета солдатских матерей России» 12 февраля.

Все случилось, по предварительной информации, во время учений двух дивизий: непосредственно Богучарской и прибывшей из города Валуйки Белгородской области. В одной из палаток полевого лагеря и обнаружили тело парня. В социальных сетях активно обсуждают, что на затылке парня нашли большую ссадину и, возможно, смерть наступила от черепно-мозговой травмы. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Опять же, по данным из соцсетей, погибший солдат в тот день должен был быть с шестью сослуживцами. Якобы с двумя из них у него мог быть конфликт.

В Военном следственном отделе СК России по Воронежскому гарнизону нам подтвердили, что действительно по данному делу сейчас идет расследование, но какие-либо подробности раскрывать не стали.