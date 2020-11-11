Следователи просят воронежский военный суд арестовать срочника, расстрелявшего сослуживцев

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В Воронеже сегодня, 11 ноября, изберут меру пресечения солдату-срочнику Антону Макарову. Решение примет военный гарнизонный суд. Его подозревают в убийстве трех военнослужащих на аэродроме «Балтимор». С ходатайством об аресте обратилось следствие. Об этом рассказали в суде.

О том, что обвинение Макарову предъявлено, пока информация не подтверждается. Но известно, что следствие просит для рядового Макарова войсковой части 45117 заключение под стражу. Официально в суде рассказали, что в отношении него уже возбуждено уголовное дело. Его подозревают в убийстве двух и более лиц и хищении оружия. Дело возбуждено по самым тяжким статьям – «а» ч. 2 ст. 105 и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ.

Судебное заседание назначено на сегодня. Состоится оно в 14.00.

Напомним, трагедия произошла утром 9 ноября на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже. Рано утром, около пяти часов 20-летний рядовой Антон Макаров напал с топором на офицера и прикончил его. Затем забрал у жертвы пистолет и стал палить по солдатам. Как потом стало известно, два человека скончались на месте. Жизнь еще одного рядового, к стастью, не оборвалась, его госпитализировали. Антон Макаров, устроивший бойню, сбежал из части.

Его искали десять часов. Подключены были все силовые ведомства и подразделения – военные, правоохранители и сотрудники Росгвардии вместе с беспилотником спецназа. За это время он успел угнить автомобиль и выехать из Воронежа. К слову, пока в деле не фигурирует угон автомобиля. Антона задержали в 45 километрах от Воронежа в Семилукском районе. На угнанной машине он направлялся в Орловскую область.