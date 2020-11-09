В Воронеже солдат открыл стрельбу по людям на военном аэродроме

Открывший стрельбу Антон Макаров.

В Воронеже солдат-срочник напал на сослуживцев на аэродроме «Балтимор». По данным собственного источника «КП», молодой человек застрелил трех человек и покинул территорию части. Где он находится сейчас неизвестно, так же как и непонятно: сбежал ли он с оружием или избавился от него. Однако можно предположить, что вполне мог захватить пистолет с собой.

По предварительным данным, стрельбу открыл 20-летний Антон Макаров.

В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что ЧП случилось около 5 часов утра 9 ноября. Солдат, который находился в наряде, напал на прибывших для проверки офицеров. Отобрал оружие одного из старших по званию и скрылся. Три военных получили смертельные ранения.

- Командованием воинской части совместно с правоохранительными органами проводятся мероприятия по розыску и задержанию нападавшего, - добавили в пресс-службе ЗВО.

В правительстве области добавили, одного из офицеров Антон Макаров зарубил топором. А уже потом отнял оружие и открыл огонь. Кроме того, сообщается о рядовом, который получил ранения, но остался жив. По предварительным данным, солдат мог и не покидать территорию части.

«КП» следит за развитием событий.