Угнал машину и скрывался от дронов: как поймали солдата, расстрелявшего сослуживцев в Воронеже

По версии военных, у солдата сдали нервы. Фото: СОЦСЕТИ

Жуткое ЧП случилось утром 9 ноября на аэродроме «Балтимор» в Воронеже. По предварительной информации, солдат-срочник, 20-летний Антон Макаров, находился в наряде. Около пяти часов утра прибыл проверяющий офицер - майор Сергей Ермолаев. Именно на него накинулся молодой человек с топором. После этого солдат схватил пистолет и открыл огонь. Помимо офицера, погибли ефрейтор Сергей Кажокин и рядовой Нинаил Акталиев. Еще одного солдата госпитализировали с пулевыми ранениями в плечо и лопатку.

По неофициальной информации, спровоцировать случившееся якобы мог конфликт Макарова с Ермолаевым. Одна источник в Западном военном округе опровергает эти сведения. Основная версия, которую рассматривают военные, - нервный срыв.

По предварительным данным, стрельбу открыл 20-летний Антон Макаров.

РАЗЫСКИВАЛИ С БЕСПИЛОТНИКАМИ

О точном местонахождении Антона Макарова долго время было ничего не известно. Сообщилось даже, что солдат не покидал территорию части. В поиске задействовали всех: и военных, и правоохранителей, и сотрудников Росгвардии вместе с беспилотником спецназа.

Полицейским удалось задержать Макарова около трех часов дня в селе Землянск Семилукского района (около 45 км от Воронежа). По словам местных жителей, солдата поймали, когда тот пошел в местный магазин. Кроме того, как сообщил источник «КП-Воронеж», перед этим, угрожая пистолетом, он захватил чужую машину в селе Ямном. По одной из версий, молодой человек мог направляться к родственникам в Орловскую область. Сейчас с ними проводятся следственные действия.

Военный СК России по Воронежскому гарнизону возбудил в отношении Макарова уголовное дело по двум статьям - убийство нескольких человек и хищение оружия.

ОБЩИТЕЛЬНЫЙ И СПОКОЙНЫЙ

По адресу, который был указан в ориентировке - как место жительство 20-летнего солдата, дверь не открыли. Как рассказали соседи, с начала двухтысячных, когда многоэтажку сдали в эксплуатацию, в этой квартире жила женщина. Лет пять назад ей прямо под Новый год сожгли машину (причиной могли стать проблемы с бывшем мужем), после чего она улетела в Израиль.

Соседка Тамара Ивановна рассказала «КП», что речь идет о матери Антона. Она, действительно, перебралась в другую страну, а юноша поступил в воронежский институт МВД и переехал, как раз в эту квартиру, из района Воронежской области. Периодически его приезжали навещать бабушка и дедушка.

- Общительный, спокойный мальчик. Ничего плохого не могу сказать. Гулянок никаких не устраивал, - заключила соседка.

Здесь до службы в армии жил подозреваемый. Фото: Максим ГОРОХОВ

ВЫГНАЛИ ЗА ДРАКИ И НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

А вот в институте МВД Антона запомнили не таким милым юношей. Как рассказал его бывший однокурсник, парня отчислили со второго курса не за плохую успеваемость, а за плохую дисциплину – драки и непослушание.

- Он был очень странный, замкнутый какой-то. Всегда все делал по-своему. Антон должен был как-то в наряде на туалетах стоять. Но отказался убирать и лег спать на подоконнике прямо там же, - вспоминает наш собеседник. - Он получил взыскание за драку, поэтому его оставили в казарме на второй год. Но он утром вышел на уборку и сбежал домой. Тогда его и отчислили.

Аэродром «Балтимор». Фото: Максим ГОРОХОВ

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ

На военном аэродроме «Балтимор» уже происходили жуткие события. Правда, это было практически 20 лет назад. В июле 2001 года зарубили топором двух прапорщиков Сергея Ситникова и Валерия Машкова, находившихся на КПП.

Через несколько дней по подозрению в убийстве задержали капитана воинской части Георгия Быкова. Он пытался свести счеты с жизнью, но ему помешали. Знакомые капитана не верили в его причастность к убийству, сам военный потом заявил, что из него буквально «выбили» признание. Мужчину осудили на 15 лет тюрьмы, в 2016 году Быков вышел на свободу.