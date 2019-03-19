Капитан избил солдата за несколько часов до его гибели на воронежском полигоне

СЕГОДНЯ 13:43 2019-03-19T13:43:46+03:00

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Военные следователи открыли новые подробности дела об убийстве солдата Степана Цымбала на полигоне "Погоново". Это следует из постановления о признании потерпевшей мамы срочника Араксии Фатьяновой.

Степан работал истопником в палатке для отдыха поваров и офицерской столовой. 10 февраля в 15-16 часов дня он спал "согласно установленному для него распорядку". В этот момент в палатку вошел капитан, который проходил службу по контракту. Он хотел разбудить срочника, чтобы поручить ему поиск пропавших из машины ящиков спиртного. Капитан толкнул его, но тот не проснулся - спал слишком крепко.

После этого капитан, "действуя из ложно понятых интересов военной службы, с целью проучить и наказать... применил физическое насилие и нанес не менее четырех ударов правым кулаком по телу". Следователь-криминалист не указывает, что это именно это и привело к гибели Степана.

Родители парня рассказали, что результаты судебно-медицинских экспертиз они пока не получили. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU