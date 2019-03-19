2019-03-19T13:43:46+03:00
Происшествия

Капитан избил солдата за несколько часов до его гибели на воронежском полигоне

Офицер как минимум четыре раза ударил рядового
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Военные следователи открыли новые подробности дела об убийстве солдата Степана Цымбала на полигоне "Погоново". Это следует из постановления о признании потерпевшей мамы срочника Араксии Фатьяновой.

Степан работал истопником в палатке для отдыха поваров и офицерской столовой. 10 февраля в 15-16 часов дня он спал "согласно установленному для него распорядку". В этот момент в палатку вошел капитан, который проходил службу по контракту. Он хотел разбудить срочника, чтобы поручить ему поиск пропавших из машины ящиков спиртного. Капитан толкнул его, но тот не проснулся - спал слишком крепко.

После этого капитан, "действуя из ложно понятых интересов военной службы, с целью проучить и наказать... применил физическое насилие и нанес не менее четырех ударов правым кулаком по телу". Следователь-криминалист не указывает, что это именно это и привело к гибели Степана.

Родители парня рассказали, что результаты судебно-медицинских экспертиз они пока не получили. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юных воронежцев в театре кукол посвятят в зрителей
Под Воронежем заметили рысь
В Воронеже по жалобе покупателя закрыли магазин «Красное & Белое»
В воронежском УФАС прокомментировали закон, который может снизить тарифы ЖКХ
Трое воронежцев сядут на скамью подсудимых по подозрению в сбыте пятитысячных фальшивок
Воронежские платные парковки должны сменить название до 1 апреля
В феврале воронежцы на 53% чаще болели вирусными инфекциями
Ежегодно через Сбербанк на благотворительность перечисляется порядка 4 млрд. рублей
«Мурцовка» - простейшее блюдо со смешным названием: воронежский священник о питании в пост
Мама «Воробушка», которого спасли воронежцы, просит помочь собрать средства на курс реабилитации
Ремонтом дорог Воронежской области займутся три фирмы
В Воронеже эвакуируют персонал и пациентов БСМП
В Ночь театра Кольцовский даст выступить на сцене воронежцам
В Воронеже может появиться музей промышленности
Воронежцы извинились перед соседями за шумный ремонт пакетом леденцов
В Воронеже мужчина выгуливал обогреватель
Воронежская спортсменка завоевала серебро первенства Европы по боксу
В Воронеже умер легендарный футбольный защитник
В Воронеже парень так хотел выпить, что засунул восемь бутылок шампуня в брюки
Воронежскую бабушку лишила 70 тысяч рублей «подруга» ее московской родственницы
В Воронеже у моста нашли артиллерийский снаряд времен войны
В Воронеже закрывают на полгода ночной клуб Angels
Воронежец за долги по алиментам на 203 тысячи рублей «заработал» уголовное дело
В Воронежской области растет количество преступлений против половой неприкосновенности детей
В воронежском парке спасли совенка
Выписанные воронежцам "долги" по оплате коммунальных услуг - издержки системы начисления
В Ночь театра Воронежский ТЮЗ бесплатно покажет премьеру про отношения Высоцкого и Марины Влади
В Воронежской области столкнулись «Лада» и «Хендай»: ранена 4-летняя девочка