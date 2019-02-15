В Воронежской области после убийства солдата-срочника возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 18:36 2019-02-15T18:37:13+03:00

Изменить размер текста: A A

На сайте военного следственного комитета СК появилось сообщение о возбуждении уголовного дела по факту смерти солдата-срочника войсковой части № 91711 на полигоне «Погоново».

«КП» писала об этом жутком случае. По данным, размещенным в группе Комитета солдатских матерей ВКонтакте, парень участвовал в учениях двух дивизий: Богучарской и приехавшей из города Валуйки Белгородской области. Тело обнаружили 10 февраля в одной из палаток полевого лагеря. На затылке у юноши была большая ссадина. Возможно, смерть наступила из-за черепно-мозговой травмы. В соцсетях сообщают, что в тот день солдата видели в компании шестерых сослуживцев. Двоих из них якобы задержали. Правда, в посте в группе Комитета солдатских матерей фигурировал другой номер части, где служил погибший парень – 54046.

Уголовное дело возбудили 11 февраля по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (до 15 лет тюрьмы). В военном следственном комитете сообщили, что сейчас проводят судебные экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU