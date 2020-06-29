Военные закрыли уголовное дело по поводу погибшего в Воронеже солдата

Сотрудники Военного следственного отдела СК по Воронежскому гарнизону прекратили уголовное дело, возбужденное 5 апреля по факту гибели 19-летнего солдата из Иркутской области Дмитрия Вебера.

Аргументы силовиков таковы: по их сведениям, в ночь с 30 на 31 марта Дмитрий украл у сослуживца банковскую карту, с которой снял четыре тысячи рублей и потом использовал ее при расчете в продуктовом магазине. Затем он незаметно вернул карту. Благодаря банковскому мобильному приложению военный узнал о том, что с его счета списали деньги, а также установил банкомат, который их выдал, и магазин, где с помощью его карты была оплачена покупка. Видеокамеры показали, что ею пользовался именно Вебер.

Военные утверждают, что Дмитрий сознался в краже, однако вернуть снятые деньги не смог. Предполагая, что он потратил их на что-то незаконное, у него взяли экспресс-тест мочи на наркотики, который дал положительный результат. После того, как вечером 2 апреля солдат узнал об этом, он ушел в «самоволку». Утром 5 апреля его тело обнаружили. Экспертиза показала, что на вещах погибшего каких-либо повреждений, характерных для борьбы и самообороны, а также следов крови не было. На почве возле тела следов борьбы не обнаружили. В итоге военные следователи посчитали, что в смерти Дмитрия Вебера никто не виноват.

Напомним, опекун умершего Ирина Самедова создала петицию на информационном ресурсе change.org. В ней женщина утверждала, что ей доставили закрытый гроб. Она его открыла и ужаснулась. По словам Ирины, тело приемного сына было изрезано, на левой и правой руках не хватало частей, также она увидела ссадины на задней поверхности левого плеча, животе, ягодицах, кровоподтеки на левом колене, многочисленные травмы головы, не было гортани, поврежден пах.

Женщина сообщает, что направила тело на повторное вскрытие в город Тайшет. Эксперты сделали вывод, что раны нанесены тупым предметом, возможно заточкой, при жизни и в разное время, на протяжении одного-семи дней. Ирина Самедова уверена, что Дмитрия убили два контрактника. Она обратилась в Комитет солдатских матерей с просьбой добиться справедливого расследования и наказания виновников смерти приемного сына. На 13.30 29 июня петицию Ирины подписал 3141 человек.

Военные следователи заявили, что травмы Дмитрий мог получить, когда перелезал через колючую проволоку на заборе, когда убегал в «самоволку». Также источник, знакомый с ходом следствия, сообщил, что отсутствие гортани можно объяснить произведенным вскрытием. Также по его данным, сведения о том, что Дмитрия убили два контрактника, а также и то, что в части была «дедовщина», в ходе разбирательства не подтвердились.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".