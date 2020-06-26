2020-06-26T21:58:52+03:00
Происшествия

В Воронеже расследуют гибель 19-летнего призывника

По версии военных, парень покончил с собой, но его мать уверена, что он стал жертвой дедовщины
Ирина КАЗАНИНА
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фото Instagram Ирины Самедовой.фото Instagram Ирины Самедовой.
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В Воронеже расследуют дело о гибели 19-летнего Дмитрия Вебера, призванного осенью 2019 года на военную службу в город Клинцы Брянской области. Как рассказала его приемная мать, Ирина, 15 марта Дмитрия направили в Воронеж для подготовки и участия в планировавшемся параде Победы. Уже 2 апреля Ирине сообщили, что военнослужащий самовольно покинул часть.

- Три дня мне звонили с части и говорили разные версии о причине его побега, - говорит Ирина. – А 6 апреля позвонили из местной администрации и сообщили, что нашли тело моего Дмитрия. Командир части на связь со мной больше не выходил, причины его смерти не сообщали. Назначили экспертизу, и только лишь 9 апреля Дмитрия грузом 200 доставили домой. Два офицера кинули на стол какие то бумаги, объяснив, что они не знают, что в гробу, они прикомандированны из другой воинской части. Позже выяснилось, что передо мной стоял командир части Дмитрия и начальник по воспитательной работе этой же части.

По версии военных Дмитрий совершил самоубийство на почве неразделенной любви. Но в эту историю Ирина не верит. Когда она открыла гроб, то ужаснулась.

-Тело моего сына была изрезано, на левой и правой руках не хватало частей, - продолжает убитая горем женщина. - Ссадины на задней поверхности левого плеча, брюшной стенке, ссадины левой ягодичной области, кровоподтеки в области левого коленного сустава, многочисленные травмы головы, отсутствие гортани, повреждён пах.

Опекун нашла множество нестыковок в материалах дела. Ирина направила тело на повторное вскрытие в г. Тайшет. Эксперты сделали вывод, что раны нанесены тупым предметом, возможно заточкой, при жизни и в разное время, на протяжении одного-семи дней. Ирина уверена, что сын не мог убежать из части. Он бы обязательно нашел способ позвонить домой и рассказать о случившемся.

- В Клинцах он пробыл 5 месяцев, без нареканий, командир звонил, благодарил за воспитание сына. А через две недели пребывания в Воронеже, он успел влюбиться, расстаться, и совершить самоубийство…- говорит Ирина.

Ирина создала петицию к Комитету солдатских матерей с просьбой помочь найти и наказать людей, причастных к смерти Дмитрия. Свое обращение она сопроводила такими словами:

- Я прошу, помогите наказать этих нелюдей, которые ходят по земле, не боясь не суда не бога. Неужели отдав здорового ребёнка служить Родине, и получив изуродованный груз 200, я смогу это забыть? Я прошу наказать тех, кто лишил жизни моего сына и тех, кто причастен к его смерти.

За четыре дня под документом подписались около тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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